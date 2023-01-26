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ZprávyУкраїнські новиниМайже 8 мільярдів крон. Таку суму податків сплатили працевлаштовані переселенці

Майже 8 мільярдів крон. Таку суму податків сплатили працевлаштовані переселенці

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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18:30

Вимушені переселенці з України, які знайшли роботу в Чехії, минулого року сплатили державі приблизно вісім мільярдів крон податків. З них понад чотири мільярди українці витратили на медичне страхування.

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«Минулого року ці люди сплатили понад чотири мільярди крон на медичне страхування. Загальна сума всіх зборів становить близько восьми мільярдів крон. Допомога, яку виплатили з державного бюджету, поступово починає повертатися», – заявив міністр праці та соціальних справ Чехії Мар’ян Юречка.

За його словами, досі в Чехії працювали понад 171 тисяча вимушених переселенців. Проте деякі українці вже покинули Чехію або шукають нове місце роботи. Нині ж працевлаштованими вважаються майже 100 тисяч новоприбулих.

Українці з тимчасовим захистом можуть безперешкодно отримати роботу в Чехії, однак роботодавці повинні повідомляти про це центр зайнятості. За попередньою інформацією, приблизно 70 відсотків зареєстрованих українських робітників становили жінки.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до 24 січня цього року Міністерство внутрішніх справ Чехії видало українцям 481 900 віз тимчасового захисту.

За словами Мар’яна Юречки, на допомогу українцям, що втекли від війни, Чехія використовує гроші не лише зі свого бюджету, а й з європейських фондів. За ці гроші оплачують, наприклад, мовні курси чи адаптаційні групи. Значну фінансову підтримку, за словами міністра, надає також Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

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