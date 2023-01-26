Майже 8 мільярдів крон. Таку суму податків сплатили працевлаштовані переселенці

«Минулого року ці люди сплатили понад чотири мільярди крон на медичне страхування. Загальна сума всіх зборів становить близько восьми мільярдів крон. Допомога, яку виплатили з державного бюджету, поступово починає повертатися», – заявив міністр праці та соціальних справ Чехії Мар’ян Юречка.

За його словами, досі в Чехії працювали понад 171 тисяча вимушених переселенців. Проте деякі українці вже покинули Чехію або шукають нове місце роботи. Нині ж працевлаштованими вважаються майже 100 тисяч новоприбулих.

Українці з тимчасовим захистом можуть безперешкодно отримати роботу в Чехії, однак роботодавці повинні повідомляти про це центр зайнятості. За попередньою інформацією, приблизно 70 відсотків зареєстрованих українських робітників становили жінки.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до 24 січня цього року Міністерство внутрішніх справ Чехії видало українцям 481 900 віз тимчасового захисту.