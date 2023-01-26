З Чехії до Закарпаття вирушить нова партія гуманітарної допомоги

Наступного тижня вантажівка з гуманітарною допомогою вирушить із Шумперка до Колочави Закарпатської області. Село, яке стало відомим завдяки роману Івана Ольбрахта «Микола Шугай – розбійник», безпосередньо не постраждало від російської агресії та нападів. Проте тисячі людей, які втекли з інших куточків України і знайшли у Колочаві тимчасовий прихисток, страждають від нестатків.

Допомога включатиме продукти тривалого зберігання, а також покривельні матеріали для даху. Про це інформагенству «ČTK» повідомив Іво Докоупіл з організації «Українська ініціатива», яка координує допомогу.

«У селі та навколишніх населених пунктах досі проживають кілька тисяч внутрішньо переміщених осіб зі Сходу країни, зокрема люди похилого віку та жінки з дітьми. Багато з них живуть на межі бідності. Приїхавши сюди з розбомблених міст, вони кілька тижнів чекають на допомогу з боку української держави. А до того часу без того недофінансований муніципалітет села має подбати про них», – сказав Докоупіл.

За його словами, у Чехії залишається велика кількість волонтерів, які навіть після 11 місяців російської агресії в Україні не припиняють надавати допомогу нужденним в Україні. «Нам вдалося отримати допомогу у вигляді покрівлі для зруйнованих і пошкоджених будівель шкіл і дитсадків у карпатських селах Колочава, Великий Березний і Воловець. Ця автівка є першою з семи вантажівок, які ми готуємо з цим матеріалом. Щойно бойові дії закінчаться, ми хотіли б доставити матеріали на Схід країни», – додав Докоупіл.