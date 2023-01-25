Українки в Ізраїлі як жертви насильства. Яка ситуація у Чехії та куди звертатися?

Світлана втекла з України з шестирічним сином від російських бомбардувань у березні. Молода жінка сподівалася відпочити та почати нове життя на Святій Землі – до Ізраїлю її запросив друг родини. Через кілька місяців чоловік, який надіслав їй лист із запрошенням, зґвалтував її.

«Він розбудив її і грубо потягнув до своєї кімнати», – описала виданню «Times of Israel» Ольга Удовиченко, волонтерка організації, яка допомагає переселенцям у північному місті Хайфа.

Саме до неї звернулася за допомогою зґвалтована українка. «Вона дуже постраждала і від війни, і від зґвалтувань, але тут жінка майже не отримала допомоги від влади», – критикує активістка. Замість допомоги Світлана наштовхнулася на бюрократію і втратила мотивацію притягнути винних до відповідальності та домогтися справедливості.

Контакти для жертв сексуального насильства у Чехії Жертви сексуального насильства можуть звертатися на лінію поліції за номером 158 або безпосередньо до найближчого відділення поліції. Ви також можете зв’язатися з організаціями, які допомагають жертвам сексуального насильства, такими як «Bílý kruh bezpečí» (116 006), «proFem» (777 012 555) або «Persefona» (737 834 345).

Схожі випадки трапляються і в Європі. Ще наприкінці листопада в Європарламенті прозвучало попередження про зростання торгівлі людьми та сексуальної чи трудової експлуатації українських біженців.

«Шістдесят п’ять відсотків торгівлі людьми стосуються жінок, здебільшого з метою сексуальної експлуатації», – заявила радниця з гендерних питань місії ООН Джо Енн Бішоп. «Жінки та дівчата стикаються з економічними труднощами та фізичною незахищеністю», – продовжила вона, додавши, що українські жінки ризикують потрапити до тенет проституції чи порнографічної індустрії.

Ситуація у Чехії

У Чехії за ситуацією в секс-індустрії стежить організація «Rozkoš bez rizika». За їхніми даними, побоювання, що на вулицях чеських міст значно збільшиться кількість секс-працівниць з України, не підтвердилися.

«Масової хвилі не було. Наприклад, у Карловарському регіоні їх стало на п’ять жінок більше. Ми не помітили збільшення чисельності на вулицях», – розповів виданню Павел Убранкович з цієї організації.

За статистикою організації «Rozkoš bez rizika», у Чехії у секс-індустрії працює 204 українки, проте це точно не остаточна цифра.

Питанням сексуального зловживання українок займається і Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). У відділі по боротьбі з торгівлею людьми наголосили про збільшення випадків пошуку контенту, пов’язаного з українськими жінками та дівчатами. Як повідомляє сервер Euronews, кількість запитів зі словами «ескорт», «порно» або «зґвалтування» у зв'язку зі словом «український/а» зросла на цілих 600 відсотків.

Поради українкам

ОБСЄ запустила веб-сайт, який дає поради біженкам щодо того, як розпізнати та уникнути небезпеки зі сторони торговців людьми. В організації також працює гаряча лінія допомоги. «Є докази того, що українських жінок піддають сексуальній експлуатації або примушують до сексу під час пошуку роботи та житла в приймаючих країнах», – попереджає сайт англійською, українською та російською мовами.