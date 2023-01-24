317 факультетів не лише у Чехії. У Празі стартував освітній ярмарок

На ярмарку учні старших класів можуть отримати інформацію щодо навчання у різних навчальних закладах та спеціалізацій, які вони пропонують. Крім того, будуть представлені університети з Австрії, Франції, Німеччини, Ірландії, ОАЕ, Великої Британії, Бельгії, Канади, Данії, Литви, Нідерландів, Словаччини та Іспанії. Під час лекцій представники університетів обіцяють розповісти про умови навчання та процес вступу, а нинішні студенти та випускники поділяться з майбутніми студентами власним досвідом.