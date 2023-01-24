317 факультетів не лише у Чехії. У Празі стартував освітній ярмарок

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На ярмарку учні старших класів можуть отримати інформацію щодо навчання у різних навчальних закладах та спеціалізацій, які вони пропонують. Крім того, будуть представлені університети з Австрії, Франції, Німеччини, Ірландії, ОАЕ, Великої Британії, Бельгії, Канади, Данії, Литви, Нідерландів, Словаччини та Іспанії. Під час лекцій представники університетів обіцяють розповісти про умови навчання та процес вступу, а нинішні студенти та випускники поділяться з майбутніми студентами власним досвідом.
Усі бажаючі можуть пройти тестування та скористатися консультацією. Консультанти допоможуть абітурієнтам вибрати відповідний освітній заклад та програму навчання за результатами тестування.
Бажаючі можуть відвідати ярмарок сьогодні та в середу з 8 до 16 години та у четвер до 15 години. Захід проходить у виставковому центрі «PVA Expo Praha».
У супровідній програмі з назвою «Наука для життя» (Věda pro život) університети продемонструють технологічні новинки та експерименти. Наприклад, Чеський технічний університет, за словами речниці Катержіни Веселої, представить ракети, віртуальну модель ядерного реактора чи автономну формулу. Програму також підготували Карлів університет, який покаже досліди з азотом або роботу лікарів, Університет Градець Кралове та Університет імені Палацького в Оломоуці.