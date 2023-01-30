Четвертим президентом Чехії став Петр Павел. У другому турі генерал у відставці переміг депутата та колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Петр Павел – військовий, генерал армії Чеської Республіки, колишній голова військового комітету НАТО. У першому турі президентських виборів Павел отримав 35,40 відсотків голосів, у другому турі за нього проголосувало 58,08 відсотків виборців. Явка на цьогорічних президентських виборах була рекордною – на дільниці прийшло понад 70% чехів.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy +16

Підтримка України та візит до Києва

Новообраний президент Чехії Петр Павел хоче й надалі підтримувати Україну. Він також планує поїздку до Києва разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, яка приїхала до виборчого штабу привітати Павела з перемогою.

«Разом з вами перемогла надія, що порядність і правдивість можуть бути силою», – заявила президентка Словаччини.

До привітань приєднався і президент України Володимир Зеленський. «Щиро вітаю Петра Павела із переконливою перемогою на виборах Президента Чеської Республіки. Ціную вашу підтримку України та нашої боротьби проти російської агресії. Буду радий тісній особистій співпраці на благо народів України та Чехії та в інтересах об'єднаної Європи», – написав він у своєму Твіттері після оголошення результатів.

Про що Павел говорив із Зеленським?

Вчора Петр Павел встиг провести телефонну розмову зі своїм українським колегою. Президент України подякував новообраному президенту Чехії за непохитну підтримку атакованої країни та запросив Павела до Києва. За попередньою інформацією, його перший візит до України може відбутися вже навесні перед самітом НАТО.

Крім того, у новому інтерв'ю виданню Seznam Zprávy Петр Павел заявив, що Чехія і надалі залишається на стороні України. За його словами, підтримка має тривати як у фінансовій, так і у військовій формі, а запланований саміт, що має відбутися цього літа, буде дуже важливим.

«Саміт точно не зможе стати посередником у мирі. Але якщо країни-партнери домовляться про спільний курс дій і конкретні форми допомоги Україні, це буде велика сила. Це сила, яка має велику вагу. Якщо ми про щось домовимося, це багато означатиме для вирішення проблем», – сказав він.