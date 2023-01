Pavel o dnešním telefonátu se Zelenským: Na podpoře Ukrajiny se nic nemění

„Summit určitě nebude v pozici, kdy by mohl zařídit mír. Ale pokud se partnerské státy shodnou na společném postupu a konkrétních formách pomoci Ukrajině, tak to bude velká síla. Je to síla, která má velkou váhu. Pokud se na něčem shodneme, je to velká váha k řešení problémů,“ řekl.