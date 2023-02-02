Hlavní obsah

«Ми і надалі підтримуватимемо Україну», – новообраний президент Чехії

Дарина Дзюба

Чеська, спілкування, адаптація. Безкоштовні курси для дітей з України

Наталія Драган

З Чехії до Закарпаття вирушить нова партія гуманітарної допомоги

ČTK, Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новини«Україна заслуговує на вступ до НАТО», – новообраний президент Петр Павел

«Україна заслуговує на вступ до НАТО», – новообраний президент Петр Павел

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Новообраний президент Чехії Петр Павел.

Reklama

8:00

Після закінчення війни з Росією Україна заслуговує стати членом Альянсу. Про це у новому інтерв'ю британському виданню BBC заявив новообраний президент Чехії Петр Павел.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

«Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн», – зазначив Петр Павел у своєму першому інтерв’ю іноземній пресі. На запитання редактора британського видання BBC, чи варто Україні вступати до Північноатлантичного альянсу, він сказав, що Київ дійсно на це заслуговує.

Однак, на його думку, це має статися лише після завершення війни. Як наголосив Павел, після неї Україна буде «морально і практично готова» вступити до НАТО, а українська армія матиме чи не найбільший бойовий досвід у Європі.

Крім того, у своєму інтерв'ю новообраний президент Чехії, інавгурація якого має відбутися 9 березня, знову підтримав постачання зброї Україні. «Альтернативи у нас немає», – сказав Павел, додавши, що без західної зброї Україна б, ймовірно, програла.

«Якщо вони програють, то програємо і ми», – наголосив він. Четвертий президент республіки також додав, що ані надання Україні винищувачів не є табу, однак він побоюється, що їхня доставка може бути надто повільною.

«Я пишаюся тим, що моя країна була однією з перших, хто надав значну військову допомогу Україні», – підкреслив Павел.

Водночас новообраний президент Чехії заявив, що мир повністю залежить від Росії, і що він підтримає бодай найменше бажання вести переговори про припинення війни. «Наразі з російської сторони таких ознак немає», – додав Павел.

Sdílejte článek

Související články

Чехія хоче змусити українців вакцинуватися і запускає нову кампанію

Фотографія року. Конкурс «Czech Press Photo» виграв знімок з окупованої Бучі

Не маєте права на тимчасовий захист, але не можете повернутися до України?

Реєстрацію на продовження тимчасового захисту розпочато: посилання і алгоритм дій

Související témata:
Українські новини

Наступні новини