«Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн», – зазначив Петр Павел у своєму першому інтерв’ю іноземній пресі. На запитання редактора британського видання BBC, чи варто Україні вступати до Північноатлантичного альянсу, він сказав, що Київ дійсно на це заслуговує.

Однак, на його думку, це має статися лише після завершення війни. Як наголосив Павел, після неї Україна буде «морально і практично готова» вступити до НАТО, а українська армія матиме чи не найбільший бойовий досвід у Європі.

Крім того, у своєму інтерв'ю новообраний президент Чехії, інавгурація якого має відбутися 9 березня, знову підтримав постачання зброї Україні. «Альтернативи у нас немає», – сказав Павел, додавши, що без західної зброї Україна б, ймовірно, програла.

«Якщо вони програють, то програємо і ми», – наголосив він. Четвертий президент республіки також додав, що ані надання Україні винищувачів не є табу, однак він побоюється, що їхня доставка може бути надто повільною.

«Я пишаюся тим, що моя країна була однією з перших, хто надав значну військову допомогу Україні», – підкреслив Павел.