Чехія хоче змусити українців вакцинуватися і запускає нову кампанію

Інтерес до вакцинації проти коронавірусу у Чехії останніми тижнями падає. У будні на щеплення ходять лише сотні людей, а цифри рідко перевищують тисячу. Втім, чеське Міністерство охорони здоров’я вважає розпочату в жовтні кампанію успішною, а нині планує запустити ще одну – цього разу саме для українців.

«Кампанія спрямована на загальну вакцинацію і конкретно від кору, поліомієліту та коронавірусу. Найбільший акцент робиться на контактній кампанії та безпосередньому інформуванні», – пояснив виданню Seznam Zprávy речник міністерства Ондржей Якоб.

Кампанію міністерство запустило спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) перед Різдвом. Переконати українців і вселити довіру до вакцин вони хочуть за допомогою експертних семінарів, класичної зовнішньої реклами, а також інтернет-банерів чи телевізійних роликів.

Однак, як визнають у МОЗ, однією з перешкод є дезінформація, яка досі розповсюджується серед людей з України.

«Міцно вкорінений страх полягає в тому, що після щеплення людина буде безплідною. Або в тому, що весь конфлікт в Україні зумовлений тим, що Захід об’єднався з Росією, щоб видворити українців з Батьківщини до країн, де їх обов’язково вакцинуватимуть і повертатимуть додому», – кажуть у міністерстві.

За словами Їндржіха Воборжіла з організації «Podané ruce» у Брно, що займається питанням вакцинації та іншою допомогою переселенцям, серед українців дезінформація розповсюджується ще більше, ніж серед чехів. Організація відкрила консультаційний центр, пропонує послуги медичних працівників і керує центром вакцинації «Bohéma».

Про кампанію За даними міністерства, українську частину кампанії оплачує ЮНІСЕФ, а обійдеться вона у 5 415 760 крон. Кампанія проходитиме онлайн (мікросайти, банери, онлайн-стріми, соціальні мережі). Основною темою мають бути історія та статистика вакцинації, практичні рекомендації щодо лікування та профілактики захворювань, а також спростування дезінформації. Крім того, у рамках кампанії надаватимуть інформацію про те, куди звертатися особі, що зацікавлена у вакцинації. Йдеться, наприклад, про сайт ceskoockuje.cz або телефонну лінію 1221 з кодом України.

Як показує досвід працівників, спростування фейкових новин при прямому контакті є ефективнішим.

«Якщо говорити про коронавірус, рівень недовіри до вакцинації серед українців є високим. Проте коли вони приходять до консультаційного центру, зазвичай нам вдається їх переконати. Вони приходять зі своїми загальними недугами та проблемами, і в рамках їхнього вирішення ми говоримо з ними і про це. Тоді є взаємна довіра, вони можуть обговорити це зі своїм лікарем, а потім піти зробити щеплення. Письмова форма не була достатньо ефективною», – пояснює Воборжіл.

«Якщо говорити про інші хвороби, то часто буває так, що українці мають інший календар щеплень для дітей, про наш вони нічого не знають і не дуже орієнтуються в нашій системі. Вони часто не знають, що дане щеплення потрібно зробити разом з дитиною, і говорити про це дійсно необхідно. Крім того, деякі з них досі вірять, що скоро повернуться додому», – додає він.

За словами міністерства, метою кампанії є боротьба з дезінформацією за допомогою освіти та обізнаності, а також акцент на фейкових новинах.

«Цю кампанію супроводжує важливий момент – вона ведеться між українцями, які осіли в Чехії, і новоприбулими. Спілкуватися та отримувати інформацію від «своїх» людей є ключовим у роботі з цією спільнотою. Водночас можна сказати, що у чеському середовищі це буде майже непомітним», – додав Ондржей Якоб, речник Міністерства охорони здоров’я.

У міністерстві не надали точної інформації щодо рівня вакцинації серед українських переселенців, але оцінюють його як низький. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, місцева влада заявляла, що рівень вакцинації проти коронавірусу становив понад 40 відсотків. Проміжні результати поточної чеської кампанії ще обробляються.

«Зростання інтересу до вакцинації ми помітили після початку кампанії приблизно до 6 січня. Ми ще не маємо повних даних, оскільки зараз запускаються окремі частини кампанії, а інформація постійно оновлюється», – додав речник міністерства.

Епідемія кору

Експертна асоціація практикуючих педіатрів Чеського медичного товариства імені Яна Євангеліста Пуркіне вже раніше попереджала, що проблемою може бути й недовіра українських батьків до базових дитячих вакцин.

«У 2016 році лише 19 відсотків дітей отримали третю дозу вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку, 31 відсоток – другу дозу вакцини від кору, епідемічного паротиту та краснухи, 56 відсотків – третю рекомендовану дозу пероральної вакцини від поліомієліту», – зазначили лікарі.

За їхніми словами, рівень вакцинації в Україні різко зріс лише через велику хвилю кору, яка призвела до кількох смертей.

«Випадки кору неодноразово завозилися до Чехії саме з України. У 2004–2020 роках вони становили 50 відсотків усіх завезених випадків. У 2018-2019 роках епідемія кору серед громадян України також була зафіксована в Чехії», – попереджало раніше Чеське товариство вакцинології.

Водночас там заявляють, що, порівнюючи з Чехією, рівень вакцинації в Україні низький. «У 2020 році зафіксовано 81 відсоток вакцинації проти дифтерії, правця та кашлюку, 82 відсотки проти кору, краснухи та епідемічного паротиту та 80 відсотків (2021 рік) проти поліомієліту», – уточнюють у товаристві і додають, що рівень вакцинації в деяких регіонах України може бути значно нижчим.