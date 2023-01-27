Наприкінці минулого року в Чехії легально проживали 636 282 українця

Наприкінці минулого року чеська поліція зареєструвала 636 282 українця з легальним дозволом на проживанням, роком раніше їх було близько 200 тисяч. Такий приріст пов'язаний з повномасштабним російським вторгненням в Україну. Про це на звітній прес-конференції заявили голова поліції Мартін Вондрачек і голова поліції у справах іноземців Мілан Майєр.

Майєр зазначив, що 2022 рік був, мабуть, одним із найвимогливіших для поліції у справах іноземців, зокрема через завдання, які постали перед нею після початку російської агресії в Україні. Поліцейські забезпечили реєстрацію українських біженців у центрах допомоги.

Вондрачек нагадав, що спочатку українці отримали візи на термін перебування понад 90 днів з метою толерантності. З 22 березня Чехія надала громадянам України так званий тимчасовий захист. Від початку вторгнення до кінця минулого року документи на проживання в Чехії подали загалом 659 774 українці, за цей період було видано 473 215 віз. Голова поліції додав, що протягом останніх тижнів року було менше сотень звернень.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 26 січня Чехія видала переселенцям з України 482 780 візи тимчасового захисту, які дозволяють їм отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці. Спочатку візи мали бути дійсними один рік, однак нині біженці можуть продовжити їх до кінця березня 2024 року.

Станом на 31 грудня 2022 року, в Чехії, окрім українців, також легально проживали 117 265 словаків, 66 340 в’єтнамців та 43 498 росіян. Серед інших національностей значною мірою були представлені румуни (19 531), поляки (17 884), болгари (17 673), німці (14 032), монголи (11 968) та угорці (10 517).