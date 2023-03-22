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Як працюватимуть Регіональні центри допомоги Україні з квітня?

Дарина Дзюба
Foto: Jakub Jirásek, Seznam Zprávy

Регіональний центр допомоги Україні у Празі.

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14:00

Як працюватимуть Регіональні центри допомоги Україні з квітня? Розповідаємо у нашому матеріалі.

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Вже з наступного місяця координацією діяльності Регіональних центрів допомоги Україні, так званих KACPU, займатиметься чеське Міністерство внутрішніх справ.

Центри і надалі працюватимуть у всіх регіонах Чехії та надаватимуть допомогу вимушеним переселенцям з України. Туди українці можуть звернутися за допомогою з поданням заяв на отримання тимчасового захисту та надання житла особам, які не мають власного місця проживання.

Центри працюватимуть в понеділок, середу та п’ятницю. Розклад роботи можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, що у зв’язку з відсутністю місць Регіональний центр допомоги у Празі не надає допомогу з забезпеченням проживання.

Foto: Naši Ukrajinci / Ministerstvo vnitra České republiky

Детальнішу інформацію про роботу центрів можна знайти на сторінках чеського МВС.

Крім того, окремі регіональні центри надаватимуть українцям короткочасний притулок. Ним зможуть скористатися особи, які чекають на відкриття центру або люди, що очікують на тимчасовий захист та не мають власного житла. Короткочасні притулки працюватимуть у Брно, Остраві та Празі.

Короткочасний притулок надаватимуть за адресами:

Прага – Pod Táborem 102/5, +420 770 117 671

Брно – Hněvkovského 30/65, +420 770 132 569

Острава – Dr. Malého 1356/17, +420 771 288 779

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