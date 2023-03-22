Як працюватимуть Регіональні центри допомоги Україні з квітня?

Вже з наступного місяця координацією діяльності Регіональних центрів допомоги Україні, так званих KACPU, займатиметься чеське Міністерство внутрішніх справ.

Центри і надалі працюватимуть у всіх регіонах Чехії та надаватимуть допомогу вимушеним переселенцям з України. Туди українці можуть звернутися за допомогою з поданням заяв на отримання тимчасового захисту та надання житла особам, які не мають власного місця проживання.

Центри працюватимуть в понеділок, середу та п’ятницю. Розклад роботи можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, що у зв’язку з відсутністю місць Регіональний центр допомоги у Празі не надає допомогу з забезпеченням проживання.

Foto: Naši Ukrajinci / Ministerstvo vnitra České republiky Детальнішу інформацію про роботу центрів можна знайти на сторінках чеського МВС.

Крім того, окремі регіональні центри надаватимуть українцям короткочасний притулок. Ним зможуть скористатися особи, які чекають на відкриття центру або люди, що очікують на тимчасовий захист та не мають власного житла. Короткочасні притулки працюватимуть у Брно, Остраві та Празі.