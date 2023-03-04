Як зробити щеплення від коронавірусу в Чехії?

Плануєте вакцинуватися від коронавірусу у Чехії? Зробити щеплення від нього можуть всі українці з тимчасовим захистом. Вимушені переселенці є учасниками державного страхування «VZP», а відтак щеплення для них є безкоштовним.

Алгоритм дій доволі простий. Розповідаємо, що робити.

Які вакцини використовують у Чехії?

На території Чехії використовують лише зареєстровані та перевірені вакцини, які пройшли процес схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і Європейської комісії для використання в межах ЄС.

Крок 1: Реєстрація

Перш ніж прийти до відповідного пункту вакцинації, на щеплення необхідно записатися. Реєстрація проходить на сайті Міністерства охорони здоров'я. Для цього необхідно вказати ваш номер телефону, на який ви отримаєте п’ятизначний PIN-код. Після цього ви зможете розпочати реєстрацію та обрати необхідний пункт вакцинації.

Загалом у Чехії діє 326 пунктів вакцинації. Переглянути список місць можна за посиланням.

Крок 2: Очікування SMS-запрошення

Після реєстрації може знадобитися кілька хвилин або днів, перш ніж ви отримаєте SMS-запрошення. У МОЗ пояснюють, що кожен пункт вакцинації має свою кількість місць і запрошує зареєстрованих заявників лише тоді, коли вакцина є у наявності.

Крок 3: Бронювання місця

Коли ви отримаєте SMS, у вас є 42 години, щоб зробити бронювання. У запрошенні буде вказаний PIN2, без якого бронювання неможливе. Після цього необхідно вказати номер застрахованої особи, PIN2 і обрати дати для проведення щеплення.

Крок 4: Вакцинація

Для отримання щеплення потрібно прибути до обраного вами місця вакцинації у зарезервовану дату та час. На місці необхідно підтвердити свою особу та очікувати на інструкції від медичного персоналу.

Крок 5: Видача сертифіката

Ви можете завантажити сертифікат вакцинації на порталі ocko.uzis.cz. Зазвичай він доступний вже у день щеплення. Сертифікати генеруються окремо після першої, другої та бустерної доз. Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради, сертифікат дійсний до 14 днів після завершення вакцинації, для бустерних вакцин сертифікат дійсний одразу.

Маєте питання щодо вакцинації? Інформацію щодо щеплення у Чехії можна отримати на сайті ceskoockuje.cz або за телефонною лінією 1221 з кодом України. Якщо у вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, ви можете зателефонувати за номером +420226201221. Гаряча лінія працює щодня з 8 до 19 години і доступна чеською, українською та російською мовами.