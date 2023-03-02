Інноваційна освіта, спорт та інше. У Празі відкриють фонд допомоги українським дітям

Фонд Катерини Білоруської існує вже понад чотири роки. На рахунку фонду кілька успішних проєктів в Україні, Казахстані та на Кіпрі. Нині фонд запускає новий проєкт у Чехії і прагне допомагати українським дітям, що знайшли тут прихисток і безпеку. За цей час у програмах фонду взяли участь понад 50 тисяч учасників, а до різних регіонів вищезгаданих країн було інвестовано понад 2,5 мільйона євро. Основними напрямками та цілями допомоги фонду є розвиток культури благодійності, доступність спорту для всіх дітей, а також створення програм для оздоровлення свідомої нації, інноваційної освіти та психічного здоров’я.