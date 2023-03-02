Інноваційна освіта, спорт та інше. У Празі відкриють фонд допомоги українським дітям

Článek
Фонд Катерини Білоруської запрошує українців, що вимушено покинули свої домівки і опинилися у Чехії, на відкриту зустріч з українською громадою у Празі. Вже цієї суботи, 4 березня, у чеській столиці представлять новий фонд, що допомагатиме українським дітям. Головними гостями заходу стануть маленькі переселенці, які нині живуть у Чехії. Подія відбудеться за підтримки Посольства України в Чехії.
«Для нас важливо, щоб українці, які зараз перебувають у Європі, дізналися про першу українську терапевтичну збірку аудіоказок. Наша мета – допомогти дітям подолати наслідки війни, яка завдала душевних травм їхнім родинам. Діти-переселенці за кордоном дуже потребують педагогічної та психологічної підтримки. І ми можемо це забезпечити м’якими терапевтичними методами», – розповіла директорка фонду Катерина Білоруська.
Де: Центр допомоги та підтримки «Мрія»
Адреса: Novákových 20a, 180 00 Praha 8 - Palmovka
Kоли: 4 березня 2023 року о 12 годині
«Таємні історії маленьких і великих перемог»
Як повідомили редакції організатори, на заході презентують першу україномовну збірку дитячих терапевтичних аудіоказок «Таємні історії маленьких і великих перемог». Почути казки присутні зможуть у виконанні самої авторки збірки – письменниці Тані Стусової.
Українка поділиться з дітьми та їхніми батьками своєю особистою історією, які надихнули її на створення цих десяти казок. Мета збірки – допомогти українським дітям подолати наслідки війни, яка багатьом завдала безліч психологічних травм.
Фонд Катерини Білоруської
Фонд Катерини Білоруської існує вже понад чотири роки. На рахунку фонду кілька успішних проєктів в Україні, Казахстані та на Кіпрі. Нині фонд запускає новий проєкт у Чехії і прагне допомагати українським дітям, що знайшли тут прихисток і безпеку. За цей час у програмах фонду взяли участь понад 50 тисяч учасників, а до різних регіонів вищезгаданих країн було інвестовано понад 2,5 мільйона євро. Основними напрямками та цілями допомоги фонду є розвиток культури благодійності, доступність спорту для всіх дітей, а також створення програм для оздоровлення свідомої нації, інноваційної освіти та психічного здоров’я.