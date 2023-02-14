Як вберегти себе від хвороб та чи потрібно робити щеплення? Відповідає лікарка

«Не потрібно чекати кращого часу для вакцинації. Саме щеплення допоможе вам не витрачати час та енергію на візити до лікарів, аналізи чи обстеження. Цим ви своїй дитині точно не зашкодите», – розповідає українська лікарка-педіатр, дитячий імунолог та сімейна лікарка із 30-річним досвідом роботи Юлія Демаш. Вона переконана: боятися робити щеплення за кордоном не варто, адже європейські вакцини ефективні та перевірені.

На цьому наголошує і Міністерство охорони здоров'я, яке продовжує вакцинаційну кампанію для українців у чеських містах. У такий спосіб Чехія прагне підвищити рівень вакцинації серед вимушених переселенців, розвінчати найпоширеніші міфи та допомогти їм практичними порадами.

Юлія Георгіївна Демаш Foto: Особистий архів Юлії Демаш. Юлія Демаш. лікарка-педіатр;

дитячий імунолог;

сімейна лікарка із 30-річним досвідом роботи

Почнімо з найголовнішого. Як вберегти себе від хвороб?

Взагалі лікарі виділяють три способи не захворіти. Перший полягає у тому, аби не стикатися з патогеном (мікроорганізмом, що викликає захворювання – ред). Другий передбачає наявність міцного організму. А третій – щеплення.

Повністю обмежити спілкування у суспільстві неможливо. Крім того, ми можемо не знати, що та чи інша особа є носієм хвороби. Другий фактор також не завжди залежить від самої людини, адже ми живемо у дуже стрімкий час і не завжди маємо можливість вчасно подбати про своє здоров'я. Саме тоді на допомогу приходить вакцинація.

У чому основна перевага щеплення?

Вакцина – це передусім захист від захворювань. Звичайно, і вакцинована людина може захворіти, проте наявність щеплення допомагає уникнути важкого перебігу хвороби та фатальних випадків. Це і є його основне призначення.

До того ж для цього нічого не потрібно, треба лише один раз наважитися на нього. Так ви зможете на все життя забезпечити захист собі або своїй дитині.

Вакцинаційна кампанія для українців проходить під патронатом Міністерства охорони здоров'я Чехії та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з організацією «AMIGA». Освітній захід вже відбувся у Празі та Брно, нині відвідати виставку можуть мешканці міста Плзень. 20-21 лютого у Регіональному центрі допомоги KACPU працюватиме команда лікарів, які надаватимуть консультації щодо вакцинації у Чехії.

Чим загрожує відсутність вакцини?

Історично склалося так, що поруч з війною завжди йде епідемія. Так було в 1918 або 2014 роках. Тому спалаху захворювань слід очікувати і зараз. У зв'язку зі скрутним становищем і зміною влади у 2014 році Україна не змогла виділити достатньо коштів на закупівлю вакцин, що спричинило епідемію кору.

Поясню саме на прикладі кору. Вакцина проти нього з'явилася у 1958 році, і це було великим досягненням людства. Вакцинаційна кампанія у США була настільки успішна, що з приблизно 4 мільйонів випадків кількість хворих знизилася до 400 тисяч. Тоді перехворіли лише осередки людей, які не щепилися з релігійних причин.

І якщо нині рівень вакцинації населення від кору у Європі становить 95-98 відсотків, то в Україні це приблизно 52 відсотки. Це дуже низький показник.

В чому причина такої суттєвої різниці?

Насправді факторів декілька. Основна причина у недовірі. Люди просто не вірять у ефективність вакцини. До того ж в Україні була серйозна антивакційна кампанія.

Якщо необхідність вакцинації в радянські часи не обговорювалася, то сьогодні людина робить свій вибір сама. Однак багато хто не готовий до такої відповідальності, і ціною часто стає саме епідемія того чи іншого захворювання.

Чи велику роль у цьому питанні відіграє дезінформація?

Так, однозначно. На жаль, досить часто можна почути, що люди пов'язують хвороби інших дітей з вакцинацією і бояться, що це трапиться і з їхньою дитиною після щеплення. Однак довіряти потрібно лише перевіреним джерелам і спеціалістам.

Мій досвід показує, що зазвичай немає ніякого зв'язку між вакцинацією і тяжким захворюванням. За 30 років своєї практики я не зустріла жодного пацієнта, у якого б виникли ускладнення після вакцинації.

Крім того, люди часто наважуються зробити вакцину лише тоді, коли починаються смертельні випадки. Така, напевно, людська природа.

Наведу приклад. Під час епідемії кору в Україні захворіла родина – четверо дітей різного віку, нещеплені з релігійних причин. Спочатку перехворіли старші діти, а пізніше заразився наймолодший, йому було приблизно 5 років.

Батьки категорично не хотіли вакцинувати хлопчика, проте не врахували, що у такому віці кір – захворювання смертельне. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Проте якби йому зробили щеплення тоді, коли виявили перший контакт, він міг би і не захворіти.

Маєте питання щодо вакцинації? Інформацію щодо щеплення у Чехії можна отримати на сайті ceskoockuje.cz або за телефонною лінією 1221 з кодом України. Якщо у вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, ви можете зателефонувати за номером +420226201221. Гаряча лінія працює щодня з 8 до 19 години і доступна чеською, українською та російською мовами.

Деякі українці не довіряють місцевим вакцинам. Чому не варто боятися вакцинуватися за кордоном, зокрема, у Чехії?

Річ у тім, що у Європі вакцини тих самих виробників і того ж складу, що й в Україні. Йдеться про вакцини, наприклад, від стрептокока чи менінгокока. Вони не входять в число обов'язкових, тобто без них приймуть до дитсадка або школи. Такі щеплення відшкодовуються страхуванням.

Можу сказати, що коли наші мами приходить до лікаря, то їм здається, що в Чехії не так уважно обстежують їхню дитину. Однак вони не враховують той факт, що місцеві діти зазвичай щеплені від гемофільної інфекції, стрептокока або менінгокока. Саме ці три компоненти викликають найтяжчі захворювання у дітей до 5 років.

Що б Ви порадали українським мамам у Чехії, які хочуть вакцинувати дитину або досі вагаються?

По-перше, якщо ви не хочете витрачати час та енергію на візити до лікарів, аналізи чи обстеження, зробити щеплення – це найкраще рішення. Цим ви лише вбережете свою дитину.

По-друге, не потрібно чекати кращого часу, аби вакцинуватися. Якщо ви вчасно знайдете лікаря для щеплення, то зможете звернутися до нього заздалегідь, а не під час хвороби.