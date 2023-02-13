«Одразу вирушать на фронт». Як українці проходять військові навчання у Чехії

Постріли з кулеметів та мінометів, чеська впереміш з українською. На засніженому та замерзлому військовому полігоні «Лібава», що недалеко від Оломоуца, українські військові готуються до війни в рідній країні. Все під наглядом чеських колег.

Сьогодні на полігоні зовсім інша атмосфера, ніж коли тут у мирний час тут тренувалися чеські солдати. Видно, що українці сприймають це дуже серйозно і дякують Чехії за допомогу.

Серед сотні бійців переважають чоловіки, але є й жінки у формі.

Одним із тих, хто приїхав до Чехії на тренування, є і 39-річний Микола, який вчиться стріляти на повну дистанцію з шоломом на голові. Служить він десять місяців, а до повномасштабного російського вторгнення був бізнесменом. Чоловік вже встиг побувати на фронті.

«Так, у мене була можливість побачити Російську Федерацію зблизька», – каже українець і одразу додає, що він та інші вдячні Чехії за допомогу.

«Інструктори вчать нас атакувати, передавати інформацію, тримати стрій і поводитися зі зброєю. Чеські солдати – професіонали, ми друзі. Ми вдячні за те, що ви для нас робите».

Подивіться, як проходять навчання українських військових у Чехії:

Foto: Jan Schejbal/ Ministerstvo obrany ČR +4

У Чехії українці вчаться не лише військовій майстерності, а й найголовнішому – рятувати життя.

«Українська армія дуже страждає від переохолодження. Ми намагаємося якнайкраще пояснити їм, як забезпечити людині комфорт. Доглядати за нею, запобігти гіпотермії, яка є однією з найпоширеніших причин загибелі», – описує Міхал Трухларж з 71-го механізованого батальйону, який пояснює політикам і журналістам, чого українці вчаться під час навчань.

Вони розділені на групи, і кожна має справу з певним типом поранення. Допомагають їм у цьому молоді українці, яким близько 30 років.

Зараз на місцях перебувають майже 700 українських військових, серед яких близько двадцяти жінок. На полігоні вони пробудуть до кінця лютого, після чого повернуться до України. Навчання проходять як досвідчені фронтовики, так і новачки.

Чехія забезпечує військових харчуванням, надає їм проживання амуніцію та зброю, яку вони повернуть після закінчення навчання.

Дуже ймовірно, що після повернення вони одразу підуть на фронт. Лібор Тесарж, командир 71-го механізованого батальйону

Навчання проходить на декількох локаціях. Українців вчать стріляти, але тут готують і фахівців, наприклад, снайперів. В іншому з наметів українські військові вчаться надавати медичну допомогу. Спілкування полегшують десятки перекладачів.

«Незалежно від того, чи є у солдатів досвід чи ні, все супроводжується їхніми великими зусиллями та рішучістю. Вони стежать за новинами з дому, у них є центральна система, яка сповіщає їх, тому вони в курсі всіх новин. Дуже ймовірно, що після повернення вони одразу підуть на фронт», – пояснює командир 71-го механізованого батальйону Лібор Тесарж.

Минулої п'ятниці разом із депутатами та сенаторами на полігон прибула і чеська міністерка оборони Яна Чернохова, яка подякувала українським солдатам за те, що в Україні вони воюють і за Чехію.

«Ми не припинимо допомагати вашій країні, ви друга ротація, тут буде ще як мінімум три. Ми робимо все, щоб якнайшвидше виграти війну та побачити мир», – сказала міністерка.

Перша ротація українських військових завершила навчання наприкінці грудня. За словами Чернохової, Чехія проведе навчання для чотирьох тисяч українських військових. «Їхня сила волі величезна, за кілька тижнів вони вклали все, вони хочуть захистити свою країну. Ми також вчимося у них – дізнаємося, як просувається Росія та що відбувається на фронті».