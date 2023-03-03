Найпоширеніші міфи про щеплення очима лікарів

Як наголошують спеціалісти, за 200 років існування вакцинація допомогла позбутися страшних інфекцій, які калічать та вбивають не менше, ніж війни. Проте протягом багатьох років її супроводжують небезпечні міфи.

Про причини недовіри до вакцин, найпоширеніші міфи та щеплення від коронавірусу редакція говорила з командою лікарів організації «AMIGA». Відповідали лікарка-педіатр та імунологиня Юлія Демаш і лікарка-анестезіолог Тетяна Шестакова.

Вакцинаційна кампанія для українців у Чехії триває. Проходить вона під патронатом Міністерства охорони здоров'я Чехії та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з організацією «AMIGA». Освітній захід вже відбувся у Празі, Брно та Плзні.

МІФ 1: Вакцини проти кору викликають аутизм

28 лютого 1998 року британський медичний дослідник Ендрю Вейкфілд опублікував статтю, у якій йшлося про 12 випадків дітей, у яких на 2-му році життя помітили симптоми аутизму. Вважалося, що ці зміни викликані невідомим зовнішнім чинником. Однак пізніше цим фактором почали називати вакцину від кору, краснухи та паротиту.

Пізніше дослідження виявилося недостовірним та вважалось сфальсифікованим. Так, Вейкфілд порушив етичний кодекс і створив у всьому світі чутки про небезпеку вакцини. Сам дослідник згодом втратив медичну ліцензію.

Лікарки переконані: немає жодних наукових доказів того, що вакцина проти кору (MMR) викликає аутизм. На цьому наголошує і Всесвітній консультативний комітет з безпеки вакцин ВООЗ.

МІФ 2: Вакцини містять шкідливі компоненти

Дехто хибно вважає, що вакцини містять шкідливі хімічні та біологічні компоненти.

Лікарки переконані: вакцини не токсичні та містять не більше ртуті, формальдегіду або солей алюмінію, ніж людина щодня отримує з навколишнього середовища з повітря чи продуктів харчування.

Солі ртуті у вакцинах ніколи не містили токсичної метилртуті, яка може спричинити ураження центральної нервової системи. Лише декілька вакцин має в складі солі ртуті.

МІФ 3: вакцини перевантажують імунну систему

Щодня організм людини стикається з великою кількістю антигенів - компонентів, на які реагує організм, виробляючи імунітет. Вони є у складі їжі, повітря, води, оточуючого середовища. Теоретично імунна система може відповідати на 10000 антигенів, введених в організм людини одночасно.

Лікарки переконані: вакцинуватися потрібно комплексними вакцинами, кількість антигенів в них не є значною, але це знижує кількість неприємних ін’єкцій. А ще зменшує кількість відвідувань медичних закладів, де можна підхопити інфекцію.

МІФ 4: дитина має стати міцнішою

Лікарі наголошують, що робити щеплення потрібно вчасно і не чекати, поки дитина стане міцнішою.

Лікарки переконані: у ранньому віці дитина тільки починає формувати свою імунну відповідь, захист переданий мамою уже починає знижуватися, і вберегти дитину проти інфекцій здатна тільки дієва вакцина.

МІФ 5: краще перехворіти, ніж зробити щеплення

Поліомієліт, наприклад, викликає паралічі, кір у 1% людей може викликати пізні аутоімунні енцефаліти навіть через 5-25 років, а дифтерія викликає смерть кожного з 20 пацієнтів.

Лікарки переконані: ризик ускладнення від щеплення набагато нижчий, аніж ризик ускладнень після інфекційної хвороби.

А що з коронавірусом?

Не менше міфів пов'язано і з новим вірусом, що спричиняє розвиток респіраторних захворювань та може передаватися від людини до людини – коронавірусом.

МІФ 1: тим, хто перехворів, не треба робити щеплення

Перехворіти означає отримати імунітет, тобто захист у вигляді антитіл. Це дійсно так, але з часом кількість антитіл буде зменшуватися, а ризик повторно захворіти - підвищуватися. Тому людям, які перехворіли на COVID 19, треба вакцинуватися.

МІФ 2: підвищення температури тіла після щеплення є небезпечним

Субфебрильна температура - це відповідь організму на компоненти вакцини. Розуміння цього дає можливість контролювати своє здоров’я та не панікувати.

МІФ 3: молоді люди не хворіють та не заражають інших

Молоді та здорові люди хворіють непомітно для себе та оточуючих, хвороба перебігає у легкій формі. Тому, будучи хворими, вони розповсюджують інфекцію.

МІФ 4: коронавірус треба лікувати антибіотиками

Коронавірус не лікують антибіотиками, оскільки антибіотик на вірус не діє.

МІФ 5: після вакцинації не треба носити маску

Маска є засобом індивідуального захисту, при правильному використанні вона захищає людину від інфекції.

МІФ 6: літні люди та хворі на хронічні захворювання не мають вакцинуватися

Це неправда. Ці люди знаходяться у групі ризику і тому мають вакцинуватися одними з перших, бо є найбільш чутливими до інфекції.

МІФ 7: краще перехворіти ніж зробити щеплення

Це небезпечно, тому що невідомо, в якій формі людина перехворіє. Вакцинація дає можливість не захворіти зовсім або перенести хворобу у легкій формі.

МІФ 8: треба здавати тест на коронавірус або антитіла

Ці аналізи не є інформативними.

МІФ 9: вакцина не діє на мутовані форми коронавірусу

Мутації є незначними, тож вакцина буде ефективна для усіх штамів.

МІФ 10: вакцина містить чіп

Вакцина є медичним засобом, а не технічним пристроєм.

МІФ 11: вакцина викликає безпліддя

Вакцина не вбудовується і не змінює гени людини.

МІФ 12: вагітним жінкам не можна робити щеплення проти коронавірусу