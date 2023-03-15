Деякі чехи не знають, що в них вдома «прописані» українці

Цьогорічна оплата місцевих зборів показала Петру Горчічеку з селища Угерсько, що він повинен заплатити за більше людей, ніж фактично проживає у нього вдома. При оплаті за вивезення сміття, воду та каналізацію йому довелося доплатити за одну зайву особу. Крім п'яти членів його сім'ї, в його будинку був зареєстрований українець, якого чех ніколи не бачив.

Після відвідування державних установ – від місцевого муніципального офісу до поліції, Міністерства внутрішніх справ та Генеральної інспекції сил безпеки – чоловік домігся скасування прописки іноземця.

«Якби не сплата зборів, я б навіть не знав про це. Більше в мене ніхто не зареєстрований, але мені ніде не сказали, хто і коли його зареєстрував. Я навіть не отримав контакт на цю людину», – пояснив Горчічек.

Коли чоловік намагався вирішити ситуацію через Департамент притулку та міграційної політики МВС, то отримав лише рекомендації, як це зробити.

«Господар житла, який хоче подати запит на скасування прописки іноземця, повинен надіслати запит на скасування прописки за допомогою заповненої форми разом із адміністративним збором через постачальника поштових послуг, запит можна надіслати і на скриньку даних МВС, подати її особисто або за допомогою уповноваженої особи у відділенні Департаменту притулку та міграційної політики», – йдеться у коментарі клієнтського центру.

Муніципальне управління міста Голіце заперечило, що має якесь відношення до іноземців. Представники установи підкреслили, що це відповідальність відповідного відділу поліції у справах іноземців, а не муніципальної чи міської влади.

«Муніципальне управління Голіце не є компетентним розглядати питання, пов’язані з повідомленням про перебування іноземців на території міста Голіце або в його адміністративному районі. Наші працівники відділу обліку населення не займаються цим питанням і не можуть ним займатися. Так само інші працівники міста Голіце не відповідають за нього», - сказала речниця міста Іва Лазнічкова.

Вона додала, що у разі біженців з України, які звертаються за тимчасовим захистом і повинні надати підтвердження про проживання, «вимога щодо офіційно завіреного підпису власника чи уповноваженого користувача квартири чи будинку на цьому документі не поширюється».

Це була боротьба

Схожа історія трапилася і з Лєнкою Стоховою. «Якби я не пішла платити за вивезення сміття, я б про це навіть не дізналася. Вдома нас зареєстровано п’ятеро, але потім я виявила, що шоста людина – іноземець. Я й гадки не мала, хто це», – описує чешка свій досвід.

Ще минулого року жінка платила лише за членів своєї сім’ї. Тому, за її словами, зміна мала відбутися протягом року. «Я домоглася того, щоб вони видалили мою адресу, але це була боротьба», – додає Стохова.

Під час перепису населення у 2021 році те саме сталося і з пані Келлеровою. У неї вдома також був прописаний іноземець, якого вона не знає. «Я була розлючена і обурена, але ми вирішили це питання, і зараз усе гаразд», – каже вона.

«До законодавчого закріплення, коли до запиту про тимчасовий захист іноземців має бути додано підтвердження про надання житла, яке підписується власником житла, де проживає іноземець, були випадки, коли власник не знав, що за їхніми адресами були зареєстровані особи з тимчасовим захистом», – визнає речник Міністерства внутрішніх справ Ондржей Кратошка.

Далі він описує, як у такому разі повинен діяти власник житла. «Якщо власник тимчасового захисту на території Чеської Республіки має зареєстровану адресу у власника нерухомості, який про це не знає, або якщо іноземець переїде і не повідомить про таку зміну сам, повідомити про це може і власник нерухомості», – каже Кратошка.

Скасування прописки можна вирішити трьома способами. Або особисто у відділеннях Регіональних центрів допомоги Україні, у відділеннях Департаменту притулку та міграційної політики МВС або ж за допомогою афідевіта.

Його потрібно надіслати через скриньку даних або рекомендованим листом до відділень Департаменту притулку та міграційної політики згідно з вказаним місцем проживання.

Лист повинен містити інформацію про зареєстрованого іноземця: ім’я, прізвище, дата народження, національність, а також інформацію про постачальника житла. У листі потрібно вказати відповідну адресу та підпис власника житла.

Однак у такому разі постачальник житла не отримає зворотнього зв’язку щодо того, чи справді зазначену адресу іноземця в системі було скасовано.