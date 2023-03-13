Чому варто вакцинуватися? Які найрозповсюдженіші міфи про щеплення? Та як вберегти себе від хвороб? Саме такі теми розкривають спеціалісти в рамках проєкту «Вакцинуємося заради життя без страху». Цього разу інформаційний захід пройде у містечку Млада-Болеслав. А саме – з 16 по 17 березня у школі імені Едварда Бенеша.

Де: Млада-Болеслав, школа імені Едварда Бенеша

Адреса: Laurinova 1049

Коли: з 16 по 17 березня 2023 року

Час: з 10 до 18 години

Перший захід в рамках вакцинаційної кампанії для українців відбувся в грудні минулого року у Брно, а у лютому та січні – у Празі та Плзні. За словами організаторів, до квітня 2023 року пройде ще три освітні події. Кампанія здійснюється під патронатом Міністерства охорони здоров'я Чехії та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з організацією «AMIGA».

Метою проєкту є заохотити українців, що нині живуть у Чехії, вакцинуватися, спростувати найрозповсюдженіші міфи щодо щеплень та інформувати їх про особливості чеської системи охорони здоров'я.

Чого слід очікувати на акції?

16 та 17 березня у вашому розпорядженні будуть українські лікарі, що нададуть необхідну інформацію щодо вакцинації, а також розкажуть про відмінності українського та чеського календарів щеплень. Водночас спеціалісти зможуть відповісти на будь-які питання про чеську систему охорони здоров'я. На заході будуть доступні інформаційні матеріали українською мовою.

Крім того, 16 березня о 16 годині відбудеться семінар на тему «Що потрібно знати батькам про обов’язкову вакцинацію дітей, зокрема, від кору та поліомієліту». До 20 березня охочі також зможуть відвідати виставку у школі імені Едварда Бенеша.

Чому вакцинація важлива?

Ви, мабуть, чули, що обов’язкова вакцинація є марною, тому що для отримання колективного імунітету потрібно просто дозволити популяції перехворіти? Український лікар В’ячеслав Гребенюк, що став одним з амбасадорів кампанії, спростовує цю тезу.

«Дозволити населенню перехворіти без вакцинації не є гарною ідеєю ні з точки зору охорони здоров’я, ані з точки зору економіки. Якби ми пустили деякі хвороби на самоплив, система охорони здоров’я та соціальна система Чеської Республіки зазнали б краху. І не тільки його. Жодна система охорони здоров’я у світі не здатна обслуговувати таку кількість пацієнтів. Наприклад, смертність від коронавірусу становить близько двох відсотків. Тому, якщо кількість хворих зростатиме, пропорційно зростатиме й кількість смертей. Це стосується і випадків з тяжкими наслідками на життя, які, наприклад, унеможливлюють працездатність людини» – пояснює український лікар.

Ще небезпечнішим захворюванням, на його думку, є кір, заразність якого в десять разів більша. За словами Гребенюка, для нього число R, тобто кількість людей, яких може заразити одна людина, становить 18, а для ковіду – 2,5.