Скарги і задимлена траса. Як чехи передавали машини швидкої допомоги на фронт

/Від спеціального кореспондента в Україні/

Ресторан «Остання барикада» біля Майдану Незалежності у центрі Києва. У кутку зали – нарада дев'яти членів команди організації «Пам’ять нації». Українським бійцям вони везуть чотири броньовані машини швидкої допомоги та медичне обладнання, надане чеськими донорами. Вже завтра вранці вони вирушають на Схід країни.

«Я отримав інформацію, що ситуація на Донбасі різко загострилася. Ми обов'язково переглянемо план передачі автомобілів. У Слов'янську небезпечно. Нам заборонили туди їхати. Це пов’язано з важкими боями біля Бахмута», – каже групі головний координатор Мартін Окнехт.

Колону з трьох автівок «Land Rover Defender», переобладнаних під машини швидкої допомоги, супроводжуватиме озброєний ескорт. Деталі на прохання української сторони не розголошують. Одну машину швидкої допомоги вже передали підрозділу швидкого реагування «КОРД» у Києві.

Інші ж віддадуть спецпідрозділам десь на Сході країни. Місце доставки ще не визначено. Це залежатиме від поточної безпекової ситуації.

Передайте хлопцям мед та каву

Вранці перед готелем проходить перевірка машин і перестановка медичного обладнання. Карети швидкої допомоги привертають увагу в центрі Києва. Люди фотографують їх і запитують про технічні деталі.

До водіїв підходить жінка років п’ятдесяти-шістдесяти в потертій темно-синій куртці та рожевій шапці. Вона представляється Вірою, каже, що працює в сусідній лікарні медсестрою, і запитує, чи не могли б ми відвезти «хлопцям щось туди», маючи на увазі фронт.

Через деякий час вона приносить пакет. «У мене тут є для них мед, можете, будь ласка, їм туди відвезти?» – запитує. Разом з медом жінка запакувала каву, сало і ще трохи дрібниць.

Радек, єдиний перекладач, не здивований такою ситуацією. «Люди тут так налаштовані. Вони підтримують своїх героїв, як можуть», – пояснює він. Пакет з гостинцями для бійців через кілька днів передали 8-у полку спеціального призначення, який дислокувався під Бахмутом.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy У Києві «ландяки» привертали увагу людей.

Дорога з Києва чудова. Вільна двосмугова траса. Чим далі на Схід, тим холодніше. На широких полях лежить сніг. Озера замерзлі. На них люди ловлять рибу. Повз нас подекуди проїжджають вантажівки, джипи, автівки. На трасі багато відкритих заправок. Бензин і дизельне паливо доступні скрізь.

Дорогу перервав стукіт

Десь на півдорозі між Києвом і Полтавою по рації лунають скарги. «Щось стукає в моєму двигуні», – каже Шімон з другої машини швидкої допомоги. Кортеж зупиняється, а водії перевіряють машину. З двигуном все добре, з маслом теж.

Їдемо далі. Приблизно через чотири кілометри знову чути скарги.

«З другої машини несподівано вивалився дим на всю трасу. Але не через одну смугу, а через усі чотири. Другий «ландяк» повністю зник, ми взагалі нічого не побачили. Стіна з туману», – описує Мікулаш Кроупа, який їхав на пасажирському місці у третій машині позаду.

«Я сподівався, що Шімон додумався звернути на паркувальну смугу, інакше я б в’їхав в нього», – описав Гонза, який сидів поруч із Мікулашем за кермом третьої машини. «Я передав по рації «mayday mayday», ми горимо», – описує він драматичну ситуацію.

Всі вибігли з машини, відкрили капот, під яким, на щастя, не було вогню, а лише пара.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy +7

«Пізніше трапилася цікава річ, яка на чеській трасі, мабуть, не сталося б. За хвилину тут було близько семи чи восьми людей. Всі в уніформі. Вони з'явилися нізвідки. Машини з бічних смуг почали зупинятися, люди перебігали трасу, щоб допомогти нам», – розповідає Мікулаш Кроупа.

Всі заглядали під капот, міркували, що могло трапитися. Пізніше зійшлися на думці, що, мабуть, щось сталося в системі охолодження, рідина витекла і машина закипіла. Під машиною швидкої була калюжа.

Так, трійка «ландяків» застрягла на трасі посеред полів.

«По рації ми повідомили підрозділу, якому передаємо машини, що затримуємося. Командир сказав нам, що це якийсь збіг обставин, тому що позаду нас з автобусом їде їхній солдат, професійний водій», – пояснює Мікулаш Кроупа. Один «Land Rover» буксирував інший, а решта членів екіпажу спала в комфортабельному автобусі.

Foto: Amálie Kovářová Команда організації «Пам'ять нації» привезла машини на Харківщину.

У Полтаві, місті на півдорозі між Києвом і Харковом, вже чекала група механіків, щоб відремонтувати машину. До Харкова вона прибуде трохи пізніше.

Зупинка у Полтаві

Тим часом команда «Пам’яті нації» приїхала до непримітного будинку на околиці Полтави.

«Тут розпаліть камін, спати можете на ліжках, диванах, підлозі, словом, де вам зручно. Я зварила кастрюлю борщу, у Полтаві ми робимо найкращий», – зустрічає нас тридцятитрирічна Олена в будинку, де донедавна жила з чоловіком і дворічним сином. Зараз жінка проживає з батьками чоловіка. Там їй краще. Чоловік служить в армії, а Олена нині на восьмому місяці вагітності. Вона надала нам будинок для ночівлі.

Як живеться в Полтаві? Кажуть, не так погано, як деінде. Поруч немає жодної військової бази чи стратегічного об’єкта, а це означає, що ракет тут впало небагато. Однак сирени лунають майже щодня. Як і більшість жінок, Олена налякана і сумна. Через чоловіка.

Наступного дня машини швидкої допомоги прибули до Харкова, де їх отримали українські військові.

Втім, отримали вони не лише машини швидкої допомоги, а й обладнання – дрони, електростанції, військові аптечки, ліки, що зупиняють кровотечу. А також окопні свічки, які виготовили українки в Празі.

Не обійшлося й без 80 кілограмів кави та 30 блоків цигарок. Всього машини швидкої допомоги привезли товари та обладнання на суму понад сім мільйонів крон.