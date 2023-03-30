Чи продовжать тимчасовий захист українцям, які мають канадську візу?

Чи продовжать мені тимчасовий захист у Чехії, якщо я маю візу до Канади? З цим питанням до нашої редакції звертається чимало наших читачів.

Згідно з поточною інформацією Міністерства внутрішніх справ Чехії, продовжити тимчасовий захист із канадською візою можливо. Однак лише за певних умов.

У міністерстві зазначають, що канадська віза, яка була видана до 10 лютого 2023 року, не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту. Проте зверніть увагу, що це стосується лише віз з позначками «V1» та «W1».

Відповідно перешкодою для продовження тимчасового захисту будуть візи з позначкою «W1», видані після 10 лютого 2023 року.

Якщо через наявність канадської візи вам припинили дію тимчасового захисту, подати заяву на його отримання можна повторно. Продовжити дію анульованого тимчасового захисту неможливо.

Участь у програмах

Крім того, увагу слід звернути і на участь у різноманітних програмах, наданих, наприклад, США або Великою Британією.

У міністерстві наголошують, що участь у американській програмі «Uniting for Ukraine» не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту.

Хвилюватися також не варто, якщо у вас є британська віза з позначкою «visitor» строком дії до 6 місяців. З нею ви також маєте право на продовження тимчасового захисту.