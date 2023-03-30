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Чи продовжать тимчасовий захист українцям, які мають канадську візу?

Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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14:00

Безліч питань виникає у переселенців, які нині проживають у Чехії, щодо продовження тимчасового захисту. Одне з них пов’язане з наявністю канадської візи. Деталі – у нашому матеріалі.

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Чи продовжать мені тимчасовий захист у Чехії, якщо я маю візу до Канади? З цим питанням до нашої редакції звертається чимало наших читачів.

Згідно з поточною інформацією Міністерства внутрішніх справ Чехії, продовжити тимчасовий захист із канадською візою можливо. Однак лише за певних умов.

У міністерстві зазначають, що канадська віза, яка була видана до 10 лютого 2023 року, не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту. Проте зверніть увагу, що це стосується лише віз з позначками «V1» та «W1».

Відповідно перешкодою для продовження тимчасового захисту будуть візи з позначкою «W1», видані після 10 лютого 2023 року.

Останній термін для реєстрації на продовження тимчасового захисту – 31 березня 2023 року:

Якщо через наявність канадської візи вам припинили дію тимчасового захисту, подати заяву на його отримання можна повторно. Продовжити дію анульованого тимчасового захисту неможливо.

Участь у програмах

Крім того, увагу слід звернути і на участь у різноманітних програмах, наданих, наприклад, США або Великою Британією.

У міністерстві наголошують, що участь у американській програмі «Uniting for Ukraine» не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту.

Хвилюватися також не варто, якщо у вас є британська віза з позначкою «visitor» строком дії до 6 місяців. З нею ви також маєте право на продовження тимчасового захисту.

Однак це не розповсюджується на візу з позначкою «Ukraine Scheme». З нею ви не маєте права на продовження тимчасового захисту у Чехії.

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