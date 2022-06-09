День морів та океанів у зоопарку Острави

Хоча Чехія не належить до прибережних держав, питання морів і океанів також хвилює мешканців країни. З цієї нагоди зоопарк Острави запрошує на захід, що відбудеться вже у суботу, 11 червня. Під час зустрічі команда розповість про важливість морів і океанів для життя на Землі і обговорить, як діяльність людини вплинула на них протягом останніх років.

Суботня програма в остравському зоопарку проходитиме з 11 до 16 години. Відвідувачі зможуть ознайомитися із впливом людської діяльності на моря та океани, а також ідеями щодо того, як кожна людина може допомогти – не лише як споживач, а й турист.

Значення морів та океанів для життя на Землі

Приблизно три чверті країн мають вихід до моря. Чеська Республіка разом із приблизно 47 іншими країнами не мають виходу до моря, але це не означає, що питання морів та океанів її не стосується. Світовий океан займає близько 70% поверхні Землі. Саме тому вони мають вирішальне значення для життя на Землі – виділяють в атмосферу дві третини кисню і є одним з найважливіших джерел харчування людини.

Всесвітній день океанів 8 червня святкують Всесвітній день океанів, який був проголошений у 1992 році на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро. Проте вперше його відзначили у 2009 році. З нагоди Всесвітнього дня океанів у всьому світі проходить низка освітніх заходів. Охоронна кампанія Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA) була присвячена проблемі надмірного вилову та забруднення океану.