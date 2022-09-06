«По домівках ми ходити не будемо». Директорам бракує списків школярів з України

До початкової школи селища Струпчіце у Хомутовському районі ходять діти з чотирьох населених пунктів. Від мерів кожного з них директорка школи Яна Мішкова має отримати список українців, які живуть тут і повинні відвідувати школу. Принаймні це передбачає закон про освіту та інструкції Міністерства внутрішніх справ Чехії. Але насправді все не так.

«Я попросила муніципалітети надати дані, проте всі вони зазначили, що не мають доступу до реєстру, звідки вони могли б їх отримати», – пояснює Мішкова.

Її колезі з муніципального управління вдалося дізнатися, що, імовірніше, у сусідньому селі живуть біженці з України.

«Тоді я запитала, чи є там діти шкільного віку, але виявилося, що всі вони вже знайшли житло в інших місцях», – продовжує директорка, додаючи, що в неї немає іншого способу дізнатися, чи живуть у тих районах школярі з України. «Хіба що ходити по будинках і запитувати, чи живуть там українці», – з перебільшенням додає вона.

Тож сумлінне слідство директорки показало, що, мабуть, у селищі Струпчіце не забули про жодного школяра. Проте директори точно не повинні виконувати роботу поліції у справах іноземців. Про це говорять і у чеському Міністерстві освіти.

«Наразі законодавча концепція налаштована так, що директор школи отримав від муніципалітету список українських дітей шкільного віку, які наприкінці червня перебували на території муніципалітету, і звірив його з кількістю дітей, які прийшли на запис. Якщо він знайшов якісь розбіжності, він передав цю інформацію до муніципалітету, оскільки муніципалітет також є органом соціального та правового захисту дітей», – каже Павла Катзова, заступниця начальника відділу економіки та законодавства Міністерства освіти.

Неповні списки. Десь їх немає зовсім

Проте у багатьох випадках цього ніхто не зробив.

«Наразі список тільки складають», – чекає на перелік імен Ян Кржікава, директор 3-ї початкової школи «Раковнік».

«Мені довелося наполягати на цьому. Шлапаніце має лише список тих, хто живе у муніципальному центрі. Про інших ми дізналися лише тому, що вони просто зареєструвалися у нашій школі», – додає директор школи «Шлапаніце» Павел Вигняк.

Однак не дивно, що передусім невеликі муніципалітети не змогли отримати інформацію. Лише посібник на 22 сторінки. Хоча, наприклад, у Хебі все склалося успішно.

«Ми запросили актуальні списки у МВС і надали їх як дитячим садкам, так і початковим школам», – підтверджує речниця мерії містечка Хеб Сімона Ліптакова.

Хто шукатиме дітей?

У Празі також не вдається скласти списки лише українських біженців. У поіменному переліку є не лише новоприбулі, а й українські діти з дозволом на тривале перебування у Чехії.

«Ми не придумали, як отримати список українських дітей, які перебувають у нас на підставі тимчасового захисту», – пояснює керівниця Департаменту освіти Праги 3 Івета Нємечкова.

Проте це не просто адміністративний крок. Насправді Чехія досі не знає, скільки українських біженців перебуває на території країни. І лише перевіряючи імена дітей-біженців, можна запобігти повному виключенню дітей з освіти. Однак школи не можуть це перевірити, якщо не мають доступу до повного списку.

«Це піде на шкоду тільки дітям. Якщо вони не отримають можливості ходити до школи, створюватимуться сегреговані острови не лише неосвічених, але й неінтегрованих дітей. Ймовірно, вони й надалі продовжуватимуть онлайн-навчання в Україні, але вже не адаптуватимуться до середовища, в якому ростуть», – додає Вигняк.

Крім того, у чинному законодавстві чітко зазначено – незалежно від того, чи продовжує учень дистанційне навчання, він повинен вступити до чеської школи протягом 90 днів після прибуття до Чехії. Це означає, що 1 вересня до школи повинні піти всі біженці, яким було надано тимчасовий захист до 4 червня і раніше. Записатися до шкіл можуть і ті, хто зареєструвався пізніше, але це зобов’язання поширюватиметься на них лише у вересні чи жовтні.

«Однак наразі OSPOD (орган у справі захисту дітей – ред) підходить до цього питання позитивно, тобто інформує українські родини з тимчасовим захистом про наше законодавство, про обов’язковість відвідування школи та звертається до них», – пояснює заступниця міністра освіти Катзова, додавши, що наразі жорстких заходів не очікується.