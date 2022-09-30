Медичну допомогу в Чехії отримали близько третини українців

Згідно з інформацією загальної медичної страхової компанії «VZP», з 348 тисяч зареєстрованих у ній біженців близько третини отримали медичну допомогу в Чехії. Найчастіше вони потребували медичного огляду чи стоматологічної допомоги.

Станом на кінець липня медична допомога українським біженцям коштувала близько 769 мільйонів крон. Проте, за даними «VZP», медичні заклади ще не надали частину допомоги, тому витрати будуть значно вищими. Оздоровлення потребували 117 926 біженців, тобто близько третини тих, хто перебуває на обліку страхової компанії.

«Водночас у 80 відсотках надана допомога коштувала до 5 тисяч крон, у 26 випадках вартість лікування перевищила один мільйон крон, а 512 пацієнтам потрібна так звана довгострокова допомога (надається вона у спеціальних центрах - ред)», - повідомили у «VZP». Таке обслуговування стосується, наприклад, онкологічних хворих або хворих на ревматоїдний артрит чи розсіяний склероз.