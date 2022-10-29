Чехія проти страху. Акція на підтримку України та демократії у центрі Праги

«Саме зараз вирішується, чи піддасться Чехія страху і ненависті. Чеський громадський простір окупований пропутінськими екстремістами. Вони з трибуни кричать про схиляння до Росії заради дешевого газу. Вони нагнітають страх серед громадян та використовують його для власної політичної чи іншої вигоди», – переконані організатори недільного заходу, які закликаюсь усіх охочих долучитися до акції на головній площі чеської столиці.

«Настав час показати, що ми солідарні з Україною. Що ми не дозволимо забрати у нас демократичні цінності, за які ми боролися більше тридцяти років тому. Що нас не залякати. Настав час показати, що в Чехії більше демократів, ніж екстремістів!», – йдеться у запрошенні на демонстрацію.

Організатором акції традиційно виступив відомий чеський рух «Мільйон моментів для демократії». Зазвичай спікерами на їхніх протестах є чеські активісти та представники різноманітних організацій. Цієї неділі до людей на Вацлавській площі з промовою дистанційно приєднається і Перша леді України Олена Зеленська.

«Ми дуже пишаємося, що після слів Володимира Зеленського на березневому мітингу, Вацлавак також зможе послухати меседж, який Олена Зеленська надсилає нам з окупованої України», – наголосили організатори.

Коли: 30 жовтня о 16 годині

Де: Вацлавська площа