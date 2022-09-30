Кабінети педіатрів переповнені. Сезон респіраторних інфекцій може здивувати

«Справді можна підтвердити, що принаймні в Празі ми помітили збільшення кількості хворих дітей. Ми спостерігали його з кінця канікул, хоча тоді це були досить поодинокі випадки, на жаль, навіть з позитивним тестом на коронавірус», – пояснює виданню Хана Цабрнохова, педіатриня та віце-президентка Чеського товариства вакцинології.

Лікарі очікували, що з початком нового навчального року сезон респіраторних захворювань поступово розпочнеться, але цього року ситуація дещо інша.

«Те, що вже в перші тижні навчального року діти ходять з високою температурою, застудою тощо, справді досить рано. Безперечно, як педіатри ми обговорюємо, як на рівень дитячої захворюваності впливає суттєве зменшення кількості інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом», – продовжує лікарка.

«Однак правдою є і те, що осінь цього року відносно холодна. Зазвичай у вересні тепло трималося до кінця місяця. Зростання кількості респіраторних інфекцій, ймовірно, буде швидшим й через це», – додає вона.

Окрім коронавірусу нині поширюються звичайні респіраторні захворювання та бактеріальні інфекції, діти хворіють на ангіну чи пневмонію.

Однак, якщо дитина дошкільного віку захворіла, останніми тижнями батьки могли зіткнутися з дефіцитом жарознижувальних препаратів. Згідно з даними Державного інституту контролю за лікарськими засобами, протягом другої половини вересня ситуація мала покращитися.

«Ті, чиї діти ходять до першого чи другого класу, напевно помітили, що на другому тижні вересня багато з них були вдома. Це поширені вірусні та респіраторні інфекції. Зазвичай дитина йде до дитячого садка і перші три місяці звикає. Зараз це, ймовірно, стосується всього населення. Це звичайне явище на початку навчального року, але цього року випадків може бути трохи більше, тому що діти відвикли від цього», – каже Алеш Хрдле, керівник інфекційного відділення лікарні міста Чеське Будейовіце.

Наприклад, минулого року лікарів здивувала рання поява РС-вірусу, тобто респіраторно-синцитіального вірусу. Він вражає передусім найменших дітей та немовлят і зазвичай досягає піку в зимові місяці. Цього року такого розвитку подій ще не спостерігали.

«Це можуть бути певні сезонні коливання, і нас, безсумнівно, цікавлять дані лабораторій щодо того, які вірусні захворювання зараз зростають у Чехії та чи є якась різниця в сезонності, тому що очевидно, що окрім ковіду існують ще й інші респіраторні захворювання», – додає Хана Цабрнохова, заявляючи, що дитина може повернутися до колективу лише за відсутності симптомів протягом принаймні трьох днів.

Крім того, проти минулого і позаминулого років, лікарі відзначають зростання темпів поширення вітряної віспи. Про це вже раніше попереджав Державний інститут здоров'я. Цього року станом на початок серпня заразилися майже 48 тисяч осіб, тоді як торік їх було менше 6 тисяч.

Водночас через високий інтерес до вакцинації проти віспи спостерігався дефіцит вакцини. «Інтерес громадськості справді настільки великий, що навіть виробник не зміг поставити достатню кількість вакцини. Її досі бракує, проте ми вже ведемо перемовини про заміну від конкурентного виробника», – додала педіатриня.

Грип прокинувся?

Ще одна із хвороб, на яку, за словами інфекціоніста Хрдла, вплинула пандемія коронавірусу, – це грип.

Протягом двох років Чехія та інші країни не переживали хвилю грипу на повну силу через дію протикоронавірусних заходів, які також уповільнили поширення хвороби.

«Ми очікуємо, що коли грип прийде, почнеться хвиля. Раніше люди щороку загартовувалися проти нього природнім шляхом. Але якщо його не було два роки, наша імунна система має властивість забувати. Можна очікувати, що коли грип прийде, за хворими буде важче доглядати», – вважає лікар.

Проте, за його словами, питання, чи епідемія грипу дійсно розпочнеться, залишається відкритим. Лікар вважає, що передбачити це неможливо.