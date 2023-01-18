Європейські лідери висловили співчуття у зв'язку з трагедією у Броварах

Голова Європейської Ради Шарль Мішель висловив співчуття через смерть міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який загинув сьогодні під Києвом. Він назвав його великим другом Євросоюзу. Свої співчуття висловили й чеські політики, зокрема прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман назвала нещасний випадок, у якому загинули 14 людей, жахливою трагедією.

Причина авіакатастрофи у Броварах залишається невідомою. Невдовзі після аварії Шарль Мішель висловив «найглибші співчуття» українському народу. «Ми поділяємо біль України», – написав він у Твіттері.

Співчуття висловила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Трагедія вразила серце охопленої війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, Володимиру Зеленському та всій країні після аварії гелікоптера у Броварах. Сумуємо разом з вами», – написала вона у соцмережах.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що сприйняла звістку про аварію біля дитсадка в Броварах з «розбитим серцем». «Мої думки з сім’ями та близькими міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та з тими, хто загинув у цій жахливій трагедії, включно з дітьми», – сказала Мецола.

Браверман назвала Монастирського «провідним світлом» у боротьбі українського народу проти російської агресії. «Коли ми розмовляли в жовтні, я була вражена його рішучістю, оптимізмом і патріотизмом», – написала вона у Твіттері. «Мої думки з усіма тими, хто загинув у цій жахливій трагедії, та їхніми родинами. Великобританія завжди підтримуватиме наших українських друзів», – додала вона.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що «засмучений трагічною смертю» Монастирського та висловив співчуття українському народу. «Мої співчуття всім постраждалим у цій жахливій події біля дитячого садка, дітям та їхнім родинам», – написав він у Твіттері. Його польський колега Анджей Дуда заявив, що з глибоким сумом сприйняв інформацію про аварію гелікоптера. «Мої думки з родинами та близькими жертв», – написав Дуда.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен, яка зустрічалася з Монастирським минулого тижня, сказала, що її глибоко вразила смерть колеги. Вона додала, що Фінляндія і надалі підтримуватиме Україну.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що особисто висловить співчуття родині Монастирського, з яким, за його словами, він мав особливі стосунки. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала також висловив співчуття родині та близьким Монастирського та інших жертв катастрофи. «Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким міністра внутрішніх справ України Монастирського та всім загиблим у катастрофі під Києвом», – написав чеський прем'єр.