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ZprávyУкраїнські новиниПопрактикувати чеську і знайти друзів. Чеські скаути запрошують у мандрівку

Попрактикувати чеську і знайти друзів. Чеські скаути запрошують у мандрівку

Наталія Драган
Foto: Фейсбук-сторінка Dvojka Praha.

Ілюстраційне фото.

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10:00

Група чеських студентів-скаутів з Праги запрошує молодь з України у спільну мандрівку.

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Якщо ви приїхали з України, шукаєте нових друзів, а також хочете попрактикувати чеську, скаути та студенти з Праги запрошують у цікаву мандрівку.

«Ночуватимемо в хатинці за декілька кілометрів від села Гержманічки (чеською Heřmaničky). Будівля опалюється дровами, але рекомендуємо взяти теплий одяг. Спатимемо на матрацах у спальних мішках. Якщо у тебе його немає, можемо позичити. Із собою візьми ліхтарик, змінний одяг та взуття. Якщо граєш на якомусь інструменті, теж візьми його з собою. Їжу готуватимемо разом», - розповіли організатори заходу.

  • Термін: 27–29 січня 2023 року
  • Вік учасників: 16-26 років
  • Обов'язкова реєстрація: за посиланням
  • Питання: natalie.dubanevicova@skaut.cz (Наталія Дубаневічова)
  • Ціна: 100 крон
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