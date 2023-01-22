Попрактикувати чеську і знайти друзів. Чеські скаути запрошують у мандрівку

Якщо ви приїхали з України, шукаєте нових друзів, а також хочете попрактикувати чеську, скаути та студенти з Праги запрошують у цікаву мандрівку.

«Ночуватимемо в хатинці за декілька кілометрів від села Гержманічки (чеською Heřmaničky). Будівля опалюється дровами, але рекомендуємо взяти теплий одяг. Спатимемо на матрацах у спальних мішках. Якщо у тебе його немає, можемо позичити. Із собою візьми ліхтарик, змінний одяг та взуття. Якщо граєш на якомусь інструменті, теж візьми його з собою. Їжу готуватимемо разом», - розповіли організатори заходу.