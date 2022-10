Babiš jde do boje o Hrad. Pět pohledů na to, jak moc to zamíchá kartami

Měsíce spekulací na téma možné kandidatury Andreje Babiše na prezidenta jsou u konce. Bývalý premiér a šéf hnutí ANO potvrdil, že se boje o Hrad zúčastní. Jaké šance na vítězství má a co se dá z jeho strany očekávat v předvolební kampani? Ptáme se pětice kolegů z redakce Seznam Zpráv, kteří tuzemské politické dění sledují a pravidelně komentují.

Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v neděli večer oznámil, že vstoupí do klání o post českého prezidenta. Během krátkého rozhovoru pro televizi Nova řekl, že do politiky vstoupil, aby se „lidem v naší zemi žilo líp“.

„A když vidím, jak funguje, respektive nefunguje Vláda České republiky, jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít,“ řekl.

Hnutí přitom svého kandidáta chtělo představit až v pondělí odpoledne. Kandidaturu musí podat do 8. listopadu. Stačí mu podpisy 20 poslanců, nebo deseti senátorů, nebo 50 tisíc podpisů občanů. Během kampaně bude osmašedesátiletý politik a jeden z nejbohatších Čechů čelit před soudem obžalobě v případu dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

Na tyto otázky jsme se zeptali šéfredaktora Seznam Zpráv Jiřího Kubíka, autorů podcastu Vlevo dole Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího, komentátora a moderátora pořadu Šťastné pondělí Jindřicha Šídla a komentátora Martina Čabana.

Jiří Kubík

šéfredaktor Seznam Zpráv

„Andrej Babiš podle mě svoji volební kampaň na prezidenta postaví hodně na tom, co je mu nejbližší. Bude to třeba kritika práce vlády. Myslím si, že v tom strhne pozornost na sebe. Bude to jeden z nejvýraznějších kandidátů, ta kampaň se bude točit hodně kolem jeho osoby. A můžeme si všichni vcelku vsadit na to, že Andrej Babiš bude jedním z finalistů té prezidentské volby.“

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík.

Lucie Stuchlíková

politická reportérka Seznam Zpráv a spoluautorka podcastu Vlevo dole

„Od Andreje Babiše nečekám, že by udělal cokoliv jiného, než co dělá v politice doteď. Čekám, že kampaň bude agresivní, bude tam kritika těch ostatních, kritika konkurence a házení špíny. Náš kolega Ondra Koutník už v neděli napsal na Seznam Zprávách, že funkcionáři hnutí ANO v regionech dostali za úkol vytipovat místa, kam by Andrej Babiš měl jet dělat kampaň. Jsou to místa, kde jsou ekonomické problémy nebo kde žijí chudší lidé. Už z toho vyplývá, že Andrej Babiš bude kampaň směřovat tímto směrem.“

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Politická reportérka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková.

Václav Dolejší

politický reportér Seznam Zpráv a spoluautor podcastu Vlevo dole

„Na tom celém mě štve, že v roce 2022, kdy jsou velké výzvy a problémy jako nejistota kvůli válce, energetice a průmyslu, budeme řešit, kdo z dvou hlavních favoritů má horší komunistickou minulost. A hlavním tématem zase Babiš, nebo Antibabiš. To mě zklamalo.“

Foto: Seznam Zprávy Politický reportér Seznam Zpráv Václav Dolejší.

Jindřich Šídlo

komentátor Seznam Zpráv a moderátor Šťastného pondělí

„Čekají nás dva měsíce, a pravděpodobně i tři měsíce - protože lze předpokládat, že Andrej Babiš postoupí do druhého kola - takové kampaně, jakou od něj známe. Vede ji velmi intenzivně a velmi osobně vůči soupeřům. A systém volby, kdy jde o jednotlivé postavy, tomuhle stylu kampaně ještě nahraje. Nemyslím si, že byla náhoda to, co se už odehrávalo minulý týden před tím, než to Andrej Babiš oznámil. Začaly se objevovat rozhovory se spolužáky Petra Pavla a podobně. Na druhou stranu Petr Pavel na to má a musí být nachystán, protože ví, že to je něco, o co se v té kampani hrát bude.“

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo.

Martin Čaban

komentátor Seznam Zpráv a autor newsletteru Vizita

„Andrej Babiš nepochybně nastupuje do té soutěže jako jeden ze silných kandidátů. A to i přes ty průzkumy, které naznačují, že by ve druhém kole mohl prohrát. Je potřeba si zároveň říct, že prakticky všechny ty průzkumy počítají s tím, že do druhého kola se dostane. A ve druhém kole - jak jsme viděli v předchozích prezidentských volbách - se mohou dít různé věci. Vůbec nepochybuji o tom, že v centrále hnutí ANO existuje propočet nebo model, který ukazuje, že Andrej Babiš za jistých okolností může volby vyhrát, pokud se mu podaří motivovat dostatečnou část voličů.“

Foto: Seznam Zprávy Komentátor Seznam Zpráv Martin Čaban.

