Hezké písničky, nebo morální kredit? Jarek Nohavica už zase vyprodává sály

Ještě před měsícem se potýkal s rušením koncertů, teď opět vyprodává sály v Ostravě, na Moravě i v Praze. Do nepřízně některých českých a polských měst se písničkář Jaromír Nohavica dostal po napadení Ukrajiny Ruskem. Odmítl totiž vrátit Puškinovu medaili, kterou v roce 2018 převzal z rukou ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Není tak zřejmé, jestli má být důležitější morální integrita umělce nebo jeho dílo jako takové. „Je to otázka pro Západ. Musí se domluvit celá společnost a její zástupci v kulturním provozu,“ říká publicista a analytik týdeníku Euro Petr Fischer.

Lidem, kteří v úterý navštívili jeho koncert v ostravské aule Gong, ale nic z toho nevadí. „Vnímám ho jako umělce, ať si má jakýkoliv politický názor, pokud to nepropaguje,“ řekl třeba Ondřej Vítoslavský.

Podle analytika týdeníku Euro a publicisty Petra Fischera je pro Nohavicu medaile „hodně důležitá“ zejména kvůli tomu, že se ruské kultuře a překladu ruských textů věnoval celý život. Má to ale i další příčinu.

„Přičítal bych to i tomu, že prostě lidé ke stáru už ztrácí citlivost těchto důležitých politických senzorů a zkrátka přijmou pochvalu i od lidí, od kterých by si ji asi třeba před 20 lety nevzali,“ vysvětluje analytik týdeníku Euro a publicista Petr Fischer.

„Je to debata spíš pro Západ. Kde je pro nás ta míra? A zřejmě bude pro jednotlivce jiná, ale pak se musí domluvit celá ta společnost a její zástupci v tom kulturním provozu. A myslím, že se to zatím řešilo docela dobře a že ti, kteří jsou propagandisté Putina a podíleli se na propojení umění a politiky, tak jednoznačně nemají na evropských nebo západních scénách co dělat,“ popisuje Fischer.