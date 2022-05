„Lidé dělali i horší věci.“ Nohavicova Ostrava na medaili od Putina nehledí

Jen těžko je už tedy mohlo nalomit, když se Nohavica před dvěma měsíci rozhodl, že si ocenění od Putina ponechá. Někteří dokonce do úterního koncertu nevěřili, že by kvůli „názorům závistivých lidí“ některá polská a česká města rušila písničkářovy koncerty.

A když později uvádí písničku napsanou jen pro úterní večer, je jasné, že jsem se zase jednou vetřela někam, kam nepatřím. „Říkal jsem si, že vám to nemůžu zahrát. Tam bude publikum a budu se stydět. Ale vy jste tak milí, že se nestydím. Je to písnička šíleně blbá, ale vím, odkud jste, a doufám, že alespoň někoho z vás pobaví.“

Samozřejmě to odhadl výborně. Zatímco prudérní pražská náplava jako já při slovech „měl jsem holku z Přívozu, dával jsem jí na kozu“ pohoršeně vraští čelo, ostravské davy se smějí a zpívají refrén, který se před minutou naučily. Co si o čelo vraštících posluchačích Nohavica myslí, je jasné nejpozději při refrénu: „Frýdek, Ostrava, Hlučín, Opava, chytrý směje se, blbý nadává.“

„Tak to prostě je, co svět světem stojí. My dole stojíme v té černé kalné vodě po kotníky, někdy po kolena, zvedáme hlavu nad hlavu a voláme o pomoc, ale ti nahoře nás neslyší a nepomůžou. Ne že by nechtěli nebo nemohli, oni prostě neslyší. Jsou moc vysoko a mají jiné starosti.“ A přicházejí první tóny písně Pane prezidente.