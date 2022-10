Jen blafování? Jak pravděpodobné je použití taktické jaderné zbraně

Je těžké odhadnout, jaké škody by taktická jaderná zbraň napáchala. Záleželo by, jak velká by byla, v jaké výšce by vybuchla a na co by cílila. Pokud jde o malé jaderné nálože o síle například dvou kilotun, byl by podle Jana Kofroně spad zásadní v řádu několika hodin nebo dní, nebyl by to ale druhý Černobyl.