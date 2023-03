Doběhová vzdálenost je základ. Jak se žije poslancům během obstrukcí

Poslanci tento týden znovu rozbalili spacáky. Vláda se v Poslanecké sněmovně snaží protlačit návrh na snížení valorizace důchodů, opozice se snaží jeho přijetí zabránit obstrukcemi, při nichž nejsou výjimkou i sedmihodinové projevy a jednání přes noc. Je v současné Sněmovně nemožné najít kompromis?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Reportáž ze Sněmovny, kde se poslankyně a poslanci snaží během obstrukcí alespoň na pár hodin vyspat.

Proč poslankyně odhazují v těchto dnech boty na podpatcích a nikdo nespí v pyžamu.

Už třetí den blokují Poslaneckou sněmovnu obstrukce. Opozice tak protestuje proti tomu, aby se novela zákona o valorizaci penzí projednávala ve stavu legislativní nouze, což se ale vládní koalici ve středu odpoledne nakonec podařilo prohlasovat. A to i přesto, že k tématu chtělo u řečnického pultu promluvit ještě 66 opozičních poslanců. Podle zástupců pětikoalice měla ale opozice dostatek času se k tématu vyjádřit.

Obstrukce pokračují dál, a poslankyně a poslanci tak několik dní prakticky žijí ve Sněmovně a přespávají ve spacácích.

Mezi ně patří i poslankyně Lucie Potůčková (STAN) a Marie Jílková (KDU-ČSL), se kterými podcast 5:59 strávil během obstrukcí jeden den. „Když jsme ještě neměli rozkládací lehátko, které jsme získali po minulých obstrukcích, tak jsme spali na dřevěném gauči. Já jsem si pak pořídila karimatku a spacák,“ říká Jílková.

Obě stojí spolu s další zhruba třicítkou poslankyň a poslanců za iniciativou, která chce pracovní prostředí ve Sněmovně zkultivovat. „My rozhodně nechceme tou iniciativou zabránit obstrukcím, to je úplně špatně položeno. My to chceme zcivilizovat. (…) Rozhodně to není o tom, že chceme méně pracovat. Chceme kumulovat práci do logických celků, aby byla předvídatelnější,“ říká Potůčková.

Opozice se ale k návrhu nestaví příliš vstřícně. Někteří – jako například místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka – třeba podotkli, že se jim současný stav „líbí“.

„Tyhle viditelné obstrukce jsou přitom jenom jedna část problému,“ říká politická reportérka Seznam Zpráv a spoluautorka podcastu Vlevo dole Lucie Stuchlíková. „Je spousta takových menších a nečekaných obstrukcí, které Sněmovnu od začátku tohoto volebního období blokují prakticky tak, že jí téměř nic neprochází,“ popisuje.

Chyba na obou stranách

Na současné obstrukce má podle Stuchlíkové nicméně opozice nárok. Existují totiž pochybnosti o tom, jestli je ústavní měnit zákon o valorizacích ve chvíli, kdy už se zvýšením mnoho penzistů oprávněně počítá. Otázkou ale zůstává, jestli obecně v tomto volebním období nevyužívá opozice svého práva až příliš.

Chyba je ale i na druhé straně. Koalice se jednak není schopná s opozicí téměř na ničem dohodnout a jednak chce, aby se poslanci z ANO a SPD co nejdříve unavili i za cenu nočních jednání, která kromě poslanců vyčerpávají i místní personál.

„Když se to vezme úplně přísně, tak z tohoto pohledu jsou to spíš vládní obstrukce,“ podotýká Stuchlíková.

Vláda hraje o čas. Aby změny zákona o valorizacích důchodů začaly platit, musí projít skrze legislativní proces do 22. března. A hrozí, že bez zdlouhavých, vyčerpávajících jednání by se odpůrci neunavili dost rychle. Přesto není jasné, jestli jednání skončí v řádu hodin, dnů, nebo zda se protáhne i do příštího týdne.

„Nikam to nevede“

A právě to vadí i zhruba třiceti poslankyním a poslancům, mezi nimiž je i Marie Jílková a Lucie Potůčková. Hlavním cílem jejich výzvy za lepší podmínky ve Sněmovně je udělat jednání předvídatelnějším.

Žádají třeba povinné přestávky na noc nebo sudý počet jednacích týdnů v harmonogramu, a to i s ohledem na poslance, kteří mají děti ve střídavé péči.

„Je normální, že se ve Sněmovně diskutuje, ale v tomto volebním období – a trochu i v tom minulém – poměr cena/výkon té debaty docela klesl. Nikam to nevede, trvá to nepřiměřeně dlouho. Je načase přemýšlet o tom, jestli tomu nedat pravidla, aby se někdy poslanci dostali k hlasování,“ vysvětluje reportérka.

Takový krok by podle Stuchlíkové i autorek výzvy mohl zefektivnit jednání na plénu nebo přivést do politiky lidi s různými životními zkušenostmi, jako třeba samoživitelky, pro které by mohla být nepředvídatelnost schůzí překážkou.

Opozice ale podle Jana Bartoška (KDU-ČSL), šéfa pracovní skupiny, která se návrhem zabývá, zájem o změny nejeví. „Je to tak zablokované, že těžko očekávat dohodu,“ říká Stuchlíková.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, proč se snahy o změnu jednacího řádu a další úpravy fungování Sněmovny objevily právě nyní nebo proč koalice nemůže změnit jednací řád Sněmovny opozici navzdory. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

