Snížením důchodů si vláda koleduje o mezigenerační spor, říká expert

V Poslanecké sněmovně se schyluje k bitvě o výši aktuálně vyplácených důchodů. Vláda poslala ke schválení plán na snížení mimořádné valorizace, ke které má ze zákona dojít v červnu. Opozice ale vyhrožuje nevídanými obstrukcemi. Proč kabinetu chybí na zvýšení důchodů dle zákona finanční prostředky?

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Proč je podle vlády nutné šetřit na penzích?

Jak dlouho už bylo jasné, že na valorizaci nebude a jen se to neříkalo nahlas?

A dočkáme se někdy reformy penzí, která by důchodovému systému zajistila udržitelnost i v příštích 30 letech?

Debata kolem novely zákona o valorizacích důchodů se vyostřuje. Opozice mluví o „okrádání“ zranitelných lidí a vyhrožuje „peklem“ během projednávání ve Sněmovně. Vládní poslanci tak snížení důchodů chtějí projednat ve stavu legislativní nouze. To ale i někteří ústavní právníci považují za problematické.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nicméně upozorňuje na to, že změna mimořádných valorizací je nutná. V rozhovoru pro Seznam Zprávy například vysvětluje, že inflace neúnosně navýšila výdaje, které by na zvýšení důchodů bylo potřeba použít.

„V letošním roce by to bylo 34,4 miliardy korun navíc. (…) A my ty peníze nemáme, nemáme žádnou rezervu,“ popisuje. Místo plánovaných 1770 korun, tak v červnu senioři dostanou průměrně jen 760 korun.

I ekonom a komentátor Aktuálně.cz David Klimeš připouští, že kabinet Petra Fialy (ODS) nemohl takové výdaje dopustit. Dál je to ale podle něj problematičtější. „Je dobře, že do toho vláda řízla, ale jinak je všechno špatně,“ říká v podcastu 5:59.

Čekání na volby?

Odborníci už v minulém roce upozorňovali Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo vládu, že kvůli inflaci bude nutné přistoupit k mimořádné valorizaci. Nic se ale nedělo.

„Myslím si, že se čekalo, až skončí celá ta vysilující série voleb. Teprve potom chtěli říct lidem pravdu, že důchodci, kteří se legitimně těší na více než patnáct stovek, tak jich nakonec dostanou jen pár,“ vysvětluje ekonom a komentátor.

Foto: Barbora Sochorová, Seznam Zprávy Ekonom a komentátor Aktuálně.cz David Klimeš.

O tom vypovídá třeba i fakt, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) do rozpočtu pro letošní rok tyto výdaje nezanesl. Vláda o nich ale věděla. Stanjura přitom ještě v minulém roce sliboval, že na valorizace nesáhne.

„Je zjevné, že to byla politická objednávka, aby první rozpočet, který už plně jde na vrub ještě začínající vlády Petra Fialy, nezačínal trojkou,“ myslí si Klimeš. Schodek 295 miliard korun, se kterým letos kabinet počítá, je podle něj „nereálný“.

„Je to Yetti“

O úpravě valorizace bude Sněmovna jednat od úterý 28. února a její prosazení bude i přes jednoznačnou většinu koalice problematické.

A pokud vláda bitvu vyhraje, čeká ji válka. Osnovu slibované důchodové reformy, na kterou Česko čeká už léta, chce ministr Jurečka představit v březnu. Na veřejnost se zatím dostaly jen kusé informace. Kabinet například jedná o tom, že věk odchodu do penze by se pro některé mohl zvýšit až na 68 let.

Ideální řešení je přitom podle Klimeše jasné a poukazovaly na něj i důchodové komise v minulosti. Stát by měl lidem dávat garantovaný základní důchod (třeba 30 % průměrné hrubé mzdy) plus přídavky. A k tomu by se připočetla poměrná část toho, co každý odvádí do systému v rámci sociálního pojištění.

Jak se valorizují penze? Při řádných valorizacích jdou nahoru obě dvě složky penze. Základní výměra, tedy pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce, od ledna stoupla o 140 Kč z 3900 na 4040 Kč. Zásluhová výměra, která se odvíjí od počtu odpracovaných let a výše příjmů, se zvýšila o 5,1 %. Mimořádné valorizace se počítají jinak než ty každoroční lednové. Zvyšuje se pouze zásluhová část penzí. Nahrává proto lidem s vyššími penzemi. Čím vyšší důchod, tím víc ho mimořádná valorizace zvedne.

„Na tom shoda je. Jenom je to takový Yetti. Všichni o tom mluví ne roky, ale desítky let, a nikdo to zatím neviděl,“ podotýká ekonom.

Pokud ale vláda neprosadí sociálně spravedlivý systém alespoň na elementární úrovni, nečeká podle Klimeše dnešní třicátníky a čtyřicátníky důchod, ale „žebračenky“. „Nicméně pevně doufám, že ti, co teď na současné penzisty přispívají, ještě neztratili víru, že sami budou mít od toho státu slušný příjem, který jim plus minus pokryje měsíční výdaje.“

