Půjde se do důchodu až v 68? Fiala chce změny důchodů představit v dubnu

Lidé, kterým je dnes 34 let a méně, by šli do důchodu až v 68 letech. Čtyřicátníci v 67 a dnešní padesátníci v 66 letech.

„Základní parametry důchodové reformy by měly být známy v průběhu jara. Předpokládám, že v dubnu by je měla znát veřejnost,“ dodal Fiala.

Předčasné důchody by se tak například nevalorizovaly do doby, než penzista dosáhne řádného důchodového věku. Do penze by se pak dalo odejít jen tři roky předem, ne o pět let dřív, jako je to možné dnes.