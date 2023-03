Rvačka o gymnázia a odpor k učilištím. Na silný ročník se zase zapomnělo

Od čeho by se změny českého vzdělávacího systému měly odrazit.

Letos v červnu by mělo české základní školy opustit výrazně více dětí. Podle dat Ministerstva školství jich bude přes 100 tisíc, tedy asi o desetinu více než loni. A právě to jim bude ještě více než jindy komplikovat přístup na gymnázia nebo jiné žádané střední školy. Lhůta pro podání přihlášek končí právě dnes, 1. března.

„Počet (uchazečů) je opravdu vysoký. A hlavně v krajských městech, v Praze nebo Středočeském kraji je opravdu velký převis,“ říká analytik Jan Zeman ze společnosti EDUin . Zatímco středních odborných škol je dostatek, u jiných typů už je to horší.

„Jakmile přibudou děti (v přijímacím řízení), můžeme pozorovat, že zatímco gymnázia nabírají pořád stejný počet, na střední odborné školy se to zvyšuje podle toho, kolik dětí máme,“ vysvětluje Zeman.

Není to přitom poprvé, kdy děti narozené v roce 2008 čelí potížím s kapacitou vzdělávacího systému. Už dříve měli jejich rodiče problém umístit je do školek a základních škol. Proč se ale na populačně silný ročník zapomnělo i tentokrát?

Zeman upozorňuje, že Ministerstvo školství neurčuje krajům žádné jasné mantinely, kolik gymnázií by měly zřizovat. Zároveň podle něj nepomáhá, že vedení krajů se poměrně často mění a že politici nedostatečně reagují na stížnosti od svých voličů. „Nezdar vytvořit kapacity (ve vzdělávacím systému) se většinou rozbije a za rok už se na něj zapomene,“ podotýká.

„Děti by se měly vejít do všeobecného vzdělání, neměly by závodit u přijímaček. Například někteří politici na sociálních sítích říkají, že (pouze) ti nejlepší mají jít na gymnázium, ostatní ne. Podle mě tito politici neměli dítě, které musí mít z matematiky 45 bodů, aby se na gymnázium dostalo,“ říká expert s odkazem na jednotné přijímací testy, ve kterých je možné získat maximálně 50 bodů. S rostoucím počtem uchazečů neúprosně roste i bodový práh zajišťující úspěch.