Rusko spáchalo tři typy mezinárodních zločinů. Genocida je s otazníkem

Měl by se zřídit mezinárodní tribunál, který by se zabýval událostmi na Ukrajině, jak navrhuje i český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti)?

Pozorovatelé prozatím došli k závěru, že na Ukrajině dochází nejméně ke třem ze čtyř zločinů, které mezinárodní právo zná. Jde o zločin agrese, tedy vyvolání války, dále zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. „U toho čtvrtého – to je genocida – je to v diskusi. Jsou určité indicie, že i o ni by se mohlo jednat,“ říká expertka.