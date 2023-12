Trpět pro krásu? Jen to ne, shodují se první dáma a její obuvník

A právě obuvnický designér Oldřich Voyta byl dalším hostem videocastu. S první dámou ho pojí spolupráce už od zmiňované prezidentské inaugurace. „Tvořil se celkově outfit a propojila nás návrhářka Štěpánka Pivcová. Byla jsem velmi ráda, že to tak dopadlo. Byl to krásný příběh šatů a bot,“ vysvětluje Eva Pavlová, jak se k sobě dostali.

Oldřich Voyta upozornil i na způsob výroby bot, které od něj první dáma má. „Vznikly v Česku a z tzv. ležáků. Z metráže, která už by se dál nevyužila, ale je to pořád nový materiál. Takže vznikne krásný nový pár,“ popisuje Voyta.

Už během studia na konzervatoři začínal s divadelním kostýmem a módní tvorbou. Po zranění odcestoval a žil několik let v Číně. „Tam jsem poprvé zjistil, že existují technologie jako 3D tisk, a pak jsem navázal spolupráci s výrobci tiskáren v Česku i s výrobci filamentů, tedy toho, z čeho se tiskne,“ upřesňuje Voyta, který boty vyrábí na 3D tiskárně.

Když přišla řeč na Čínu, debata se stočila i ke kvalitě současné obuvi. „Když jsem měla malou dceru, tak jsem si říkala, do boty budu investovat. Ale je pravdou, že ty boty jsou hodně drahé,“ vzpomíná Eva Pavlová.

A to je i způsob, jak podporovat české výrobce. „Říct si, jestli botu chci mít na jednu sezonu, anebo jestli ji budu nosit delší dobu, protože obuv z Česka je zaměřená především na know-how, na to, aby byla kvalitní,“ vysvětluje Voyta, podle nějž je klíčové si vědomosti o tom, jak dělat správně boty, udržet i do budoucna.