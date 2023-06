Glosa: Jak je těžké mít rád Česko

„Vláda nemá ráda lidi.“ To je všeobjímající kritika, kterou v posledních dnech používá Andrej Babiš proti kabinetu Petra Fialy. Nechme teď být, jestli je to kritika oprávněná, nebo ne. Za pozornost stojí sloveso mít rád. Patří city do politiky? Mají se mít občané s vládou rádi? To je často na pováženou. Ale co občan a stát? Občan a republika? Tam už je to jasnější.