Glosa: Jak jsem se naučil mít rád umělou inteligenci. A nemít starosti

Nemyslím si, že by umělá inteligence byla hrozbou pro kreativní profese, jak se dnes všichni obávají. Naopak jsem optimista.

Ano, taky jsem uhranutý výsledky umělé inteligence, zejména její schopností psát texty, dokonce i perfektně česky. S chatovacím programem, který byl na webu zveřejněn 30. listopadu, si s chutí hraju. A nemůžu se toho nabažit.

Například včera jsem jel v Praze tramvají, která uprostřed trasy změnila číslo linky. Důvodem bylo jakési omezení v centru města a tramvaj číslo 15 se mezi dvěma zastávkami změnila na tramvaj číslo 9. Mezi cestujícími to způsobilo údiv a zmatek. Zejména mezi turisty, protože oznámení bylo pouze v češtině. Ale to by byl jiný příběh.

I mně to zkomplikovalo plány, a když jsem na zastávce čekal na náhradní autobus, zadal jsem umělé inteligenci: „Napiš hezkou vánoční pohádku o tramvaji, která změnila číslo linky.“ A samozřejmě ještě dřív, než se autobus objevil, jsem měl na displeji telefonu pohádku.

Byl to takový docela milý text o tramvaji, která byla unavená, usnula na zastávce a asi ve snu se přenesla do budoucnosti. V ní byly Vánoce, tramvaj se tam rozradostnila a zpátky do přítomnosti se vrátila veselá.

Samozřejmě to ve mně vyvolalo úžas stejně jako podobné texty, které lidé v posledních dnech tak hojně sdílejí na sociálních sítích. Umělá inteligence umí psát básně, filozofické úvahy, a dokonce i vtipy. Primárně jsou zajímavé právě proto, že je napsal algoritmus, nikoli živý člověk. Ale už jsem četl i pár textů, které by stály za přečtení i bez visačky „vytvořeno uměle“.

Přesto si nemyslím, že by umělá inteligence byla hrozbou pro kreativní profese, jak se dnes všichni obávají. Naopak jsem optimistou v tom, že skutečná kreativita či obecně řečeno lidské myšlení zažijí nový rozkvět. Dnešní modely AI dokončují jen to, co před třiceti lety začala digitalizace, nástup webu a o něco později dominance Googlu.

Stručně řečeno, umělá inteligence dělá lidskému myšlení velkou službu, protože devalvuje blábol. Tedy ten druh tvorby, v němž se fakta či informace posbírané z lehce dostupných zdrojů zabalí do více či méně umně napsaných vět. A občas se jim i jednoduchými triky dodá iluze jakési hloubky či myšlenky.

Teď, když takové texty budou chrlit zadarmo a v neomezeném množství algoritmy, ztratí smysl, aby je psali lidé. A nevyhnutelně dojde ke dvěma věcem. Za prvé, psaní čistě informativních a servisních textů asi opravdu převezmou počítače. Týká se to do určité míry i žurnalistiky.

Jenže „noviny“ jako zdroj informací o světě, kterým lidé listují po ránu, přestaly být hotovým produktem už dávno. A teď se jen posuneme o další krok dál. „Noviny“ přestaneme číst, ale budeme se s nimi bavit. Konverzovat. Ptát se jich na svět a dostávat odpovědi. Zmíněný chatovací nástroj, zveřejněný na konci listopadu, je první iterací tohoto trendu.

Přijdou nějací lidé o práci? Asi ano. Ale vesměs půjde o profese, které byly v posledních letech čím dál úmornější, hůře placené a nepřinášely radost. Už to nebyly kreativní profese v pravém smyslu slova. Avšak jiné věci naopak na hodnotě získají: skutečné reportování, prožitá zkušenost, očité svědectví, nová informace, originální myšlenka.

Tím jsem u druhého důsledku, toho pozitivního. Lidé si ochotně přečtou předpověď počasí, sportovní zpravodajství nebo i zprávu z byznysu, když je napíše počítač. Ale nikdo nebude číst uměle vygenerovaný text proto, aby se jím dojal, rozesmál nebo v něm našel novou úchvatnou myšlenku.

V tom je to hlavní pozitivum. Umělá inteligence zlikviduje poptávku po blábolu, ať už psaném lidmi, nebo počítači. A naopak vytvoří hlad po obsahu, který je původní, kreativní a autentický. Zkráceně – lidský.