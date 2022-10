Ekonom Sedláček: Za pět let bych rád zkusil kandidovat na prezidenta

Prvním hostem tohoto podcastu byl v srpnu 2019 Tomáš Sedláček. A byla to dobrá volba. Natáčeli jsme ve Werichově vile na Kampě, kam přijel svým oblíbeným dopravním prostředkem. Tedy na monokole.

Dnes je Tomáš Sedláček hostem 200. epizody podcastu. Na natáčení v říjnu 2022 přijel opět na monokole. Je o tři roky starší, má možná trochu víc vrásek. Za poslední tři roky zažil to nejhorší i to nejlepší, co může člověk zažít. Přišel o blízkého člověka, v roce 2020 mu zemřela manželka. Letos se znovu oženil a stal se otcem dcery jménem Evropa Markéta.