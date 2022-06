5:59 LIVE s Tomášem Sedláčkem: Místo okecávání plynu udělejme revoluci

V poslední době ekonomika státy spíše spojovala. V rámci Evropské unie spolu kooperovali i dřívější rivalové jako Německo a Francie. Heslem této spolupráce se podle Sedláčka stalo „Make Trade Not War“, které cynicky parafrázuje známější „Make Love Not War“, když slovo láska vyměňuje za slovo obchod.

Právě cena této komodity by nám ale podle ekonoma nyní neměla svazovat ruce v přijímání radikálních řešení. „Kdyby nám dneska utnul plyn. Myslím, že by to bylo nejlepší pro českou ekonomiku z dlouhodobého hlediska, protože my se té koule stejně zbavit musíme, dřív nebo později. A čím rychleji a čím radikálněji a reformněji to bude, tak tím lépe.“