Mám radost, když přihraju na gól, říká investor Martin Kešner

V roce 2012 byla Česká republika v EU na jednom z posledních míst v investicích do technologických firem a v zapojení tzv. venture kapitálu. Říká to aspoň Martin Kešner, partner investičního fondu J&T Ventures a zakladatel soutěže Nápad roku .

Samozřejmě jsme o ní s Martinem Kešnerem mluvili. A také o tom, jak se za patnáct let změnily v Česku podmínky pro podnikání a jak moc se poslední ročníky soutěže liší od těch prvních. Zeptal jsem se ho i na to, jaká je vůbec role „nápadu“ při rozjíždění nového byznysu a jestli jsou pro investory důležitější právě nápady, anebo lidé, kteří je umějí realizovat.

Disclaimer: jsem už deset let členem poroty Nápadu roku a stejně dlouho s radostí moderuju závěrečný ceremoniál. Takže znám tuhle soutěž i trochu zevnitř – a to byl další důvod, proč si Martina Kešnera do podcastu pozvat. A jsem rád, že přišel. Za těch deset let to bylo vlastně poprvé, co jsme si mohli v klidu a bez stresu popovídat.