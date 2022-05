Musíme do online světa vrátit emoce, říká podnikatelka Denisa Hrubešová

Mým hostem byla mladá žena, která zastává názor, že když děláte něco hodnotného nebo zajímavého, máte za to dostat zaplaceno. I když je to „jen na webu“ nebo „jen digitální“. A je jedno, jestli je to podcast, newsletter nebo třeba online kurz. I proto založila Denisa Hrubešová se svým kolegou platformu Pickey, která právě tvůrcům umožňuje jejich obsah zpoplatnit.