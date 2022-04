Jestli něco neumíte, tak se to naučte. Klidně v padesáti, říká Martin Tušl

Mým hostem byl Martin Tušl. Odborník na sítě, který třicet let strávil v takzvaném korporátu. Dnes je Martin padesátník a rozhodl se pro něco, co muži v tomhle věku – v našem věku, abych byl přesný – už tak často nedělají. Založil si startup.

Měl bych říct i to, že se s Martinem Tušlem známe dlouho. Oba jsme na přelomu osmdesátých a devadesátých let vystudovali na ČVUT technickou kybernetiku. Mysleli si, že celý život strávíme profesionálně s počítači. Jemu se to povedlo, mně ne.

Zmíněných třicet let seděl ve stejné budově, i když prvních 8 let měla na sobě nápis IBM a dalších 22 let AT&T.

I o tom jsme si povídali, a samozřejmě také o tom, jak každý jinak vzpomínáme na devadesátá léta, co si myslíme o stárnutí a co jsme se po vysoké škole ještě naučili nebo chtěli naučit. Dopředu prozradím, že u Martina to bylo plavání kraulem a lyžování na běžkách.

I startup Repeato je právě o učení, byť na hudební nástroj. Jdou spojit hudba, moderní technologie a touha umět nové věci? A filosofická otázka: Je lepší umět víc věcí na 90 procent, anebo jednu dokonale (tedy aspoň na 99 procent)?

Děkuju, že posloucháte.