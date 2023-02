Ruka ve vápně teď spouští hru Sudí, vyber si. Je naprosto nesrozumitelná

Zdá se, jako by se fotbal zcela zadrhl na banální otázce: co je a co není ruka? V jakém případě se hráč, jehož ruku orazítkuje balon, dopustí porušení pravidel a následuje penalta? Nečekaně složité téma nejen pro Nosiče vody.

Ať už je řeč o české Fortuna lize, nebo anglické Premier League, fotbalový víkend přinesl několik sporných situací týkajících se (ne)nařizování pokutových kopů. Nosiči vody se zaměřili na problém nastřelené ruky v pokutovém území.

„Já už vážně nevím, za co se má a nemá pískat penalta. A řekl bych, že nejsem sám,“ stěžoval si Jaromír Bosák, moderátor podcastu Nosiči vody.

Změny vnesly chaos

„Měl jsem pocit, že pravidlo o nastřelené ruce bylo ještě před pár lety celkem jasné a jednoznačné. Ale v současnosti zjevně přibyl počet kritérií, podle kterých se hra rukama vyhodnocuje, což dle mého vyvolává toliko větší chaos. Ani samotní hráči už podle mě v určitých případech nevědí, jestli budou za ruku potrestáni,“ domnívá se Karel Tvaroh, bývalý profesionální fotbalista.

V Teplicích se nepískala penalta za nastřelenou ruku Igoha Ogba, přitom vypadala podle dostupných záběrů více než podezřele. „V přirozené poloze rozhodně nebyla. Je ovšem otázka, kam přesně byl obránce sešívaných trefený, protože to se z dostupných záběrů nedalo jednoznačně rozluštit,“ konstatuje Karel Tvaroh. Nosiči vody proto řešili, co všechno může mít vliv na finální rozhodnutí, jestli se hra rukou odpíská.

„Neustálé komplikování pravidel vede k jejich nesrozumitelnosti. Nevím, co k tomu jejich tvůrce z IFAB vede. Až to někdy skoro vypadá, že když v momentu zapojení videa do rozhodování zápasů přišli sudí o kus své moci, nahradilo se jim to zmatkem kolem výkladů pravidel o hraní rukou. Tady teď totiž platí systém: rozhodčí, vyber si. A to je pro fotbal skutečně špatně,“ míní Luděk Mádl, dlouholetý fotbalový novinář.

Trio ve studiu se s trochou nadsázky shoduje, že proti londýnskému West Hamu se pokutové kopy za nastřelenou ruku nejspíš nenařizují. „Jinak se to vysvětlit snad ani nedá. Už v případě Tomáše Součka proti Chelsea jsem se pozastavil nad verdiktem, že se nejednalo o přestupek. Tentokrát to ale sudí ještě posunuli o další level. Thilo Kehrer se vyloženě sehnul, aby rukou ve vápně zablokoval nebezpečnou průnikovou přihrávku. Ale rozhodčí to na penaltu neviděl a vystačil si bez VAR,“ popisuje nedělní situaci Tvaroh. Dodal, že by VAR nemuselo uškodit, kdyby mu s některými verdikty pomáhali exfotbalisté.

Nejmladší Čech v Bundeslize

Nosičům vody neuniklo ani to nejdůležitější dění v německé Bundeslize, která je aktuálně mimořádně vyrovnaná. Za zmínku kromě formy Bayernu a trefy uzdraveného Patrika Schicka stojí i cenný zápis do kroniky, která popisuje působení českých hráčů v této elitní soutěži.

Nejmladším Čechem, který kdy v Bundeslize nastoupil, se stal 18letý Lukáš Ambros, jenž svůj talent rozvíjí ve Wolfsburgu. V čem je podle Karla Tvaroha výjimečný a perspektivní nejen pro klub, ale hlavně pro české reprezentační výběry?

Nosičům vody neunikly ani výkony dalších mladých talentovaných hráčů. Zvýšenou pozornost si zaslouží například Vasil Kušej, Matěj Šín, Martin Suchomel nebo Tadeáš Vachoušek. A věděli jste, že český fotbal má i jednoho mladého útočníka v italské Atalantě Bergamo?

Nosiči v nejnovější epizodě diskutují také o herním vzestupu pražské Sparty či zhoršené formě Viktorie Plzeň a Baníku Ostrava. Chválu si naopak vysloužily Pardubice, které výhrou nad Zlínem zdramatizovaly boj o záchranu.

Podcast uzavírá tradiční sázkařské okénko s Fortunou, které zaostřuje na ta nejatraktivnější utkání v rámci nového týdne. Sestřelí Manchester United tým Barcelony v Evropské lize? Poradí si Slavia v domácím prostředí s podceňovaným Slováckem? A proč by se mohli hráči Realu Madrid zaleknout Liverpoolu v Lize mistrů?