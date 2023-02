Až najdou ropu na Měsíci, FIFA uspořádá MS tam. Vliv bohaté Arábie sílí

„Všechno souvisí se vším.“ I tak by mohl znít název nejnovější kapitoly Nosičů vody, fotbalového podcastu Seznam Zpráv. Posádka ve studiu se tentokrát zaměřila na narůstající vliv nejbohatších arabských států na klubový fotbal nebo na směřování politiky světové fotbalové organizace FIFA či evropské konfederace UEFA.

A také na to, jaké postoje zaujaly v těchto souvislostech největší superhvězdy Lionel Messi či Cristiano Ronaldo.

„V arabském světě jsme v nedávné době zažili MS v házené nebo v atletice. Jezdí se tam formule 1 a pořádají tenisové turnaje či boxerské zápasy. Sport je tam zcela správně vnímaný jako taková vlajková loď, aby se co nejlépe zviditelnili, upozornili na sebe,“ upozorňuje Jaromír Bosák, moderátor podcastu.

Saúdská Arábie s megalomanskými sportovně-kulturními plány neotálí. S kandidaturou na spolupořádání fotbalového MS v roce 2030 jim pravděpodobně pomůže i hvězdné duo Messi–Ronaldo, ačkoliv jejich rodné země půjdou do voleb v roce 2024 jako protikandidáti.

V souvislosti s pořádáním fotbalového šampionátu si Nosiči vody neváhali rýpnout do současného prezidenta FIFA Gianniho Infantina. „Kdyby se na Měsíci našlo naleziště ropy, tak tam Infantino další mistrovství v klidu nastěhuje,“ poznamenal Luděk Mádl, dlouholetý fotbalový novinář.

Ropa tryská z půdy v arabských zemích. „A tam se rozhodli, že udělají maximum pro to, aby si jich svět všímal víc. Ať už je řeč o Rijádu, Abú Dhabí, nebo Dauhá, vnímám tam silnou ambici stát se centrem moderního světa,“ dodává.

Řeč se brzy stočila i ke kontroverznímu návrhu z dílny FIFA, který se týká zásadní reformy MS klubů. Ta sice nedává ani ten nejmenší smysl termínově či sportovně, ale FIFA je zjevně přesvědčena, že by se jí akce se 32 celky ze všech kontinentů ekonomicky vyplatila.

