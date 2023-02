Guardiolův tým se trápí a gólostroj jménem Haaland se zasekl. Proč?

O spojení Manchesteru City a Erlinga Haalanda se toho po jeho příchodu z Dortmundu napsalo a napovídalo mnohé. Debata o přínosu norského ostrostřelce pro anglický velkoklub teď po víkendu ještě nabrala na intenzitě. Na hřišti Tottenhamu dokonce Nor poprvé v sezoně nezaznamenal ani jedinou střelu. Nosiči vody pátrali po příčinách vzájemného poklesu formy Haalanda i celého týmu Manchesteru City.

Erling Haaland vtrhl do Anglie velkolepým způsobem. Od úvodních kol sázel jeden gól za druhým. Celkový počet jeho ligových branek se v lednu vyšplhal na úctyhodných 25 tref, což stihl za pouhých 19 zápasů. Průběžný lídr tabulky střelců Premier League má v ligové sezoně na kontě už čtyři hattricky, kterými přispěl k zisku klíčových bodů. Je tedy vůbec legitimní debatovat o jeho přínosu?

„Ačkoliv by to mohlo mnohým vyznít jakkoliv absurdně, anglická média aktuálně pilně řeší, zda se po svém prolnutí s nejlepším střelcem ligy stal Manchester City na hřišti také lepším mužstvem. Mnozí analytici o tom pochybují. A dle mého vcelku oprávněně. Citizens se nedaří na hru s klasickým zakončovatelem ideálně adaptovat, což podporují nejrůznější analýzy,“ vykopává téma Karel Tvaroh, bývalý profesionální fotbalista.

„Není velkým tajemstvím, že se manažer bleděmodrých Pep Guardiola nikterak nehnal do nákupu norského zabijáka. Už dříve preferoval variantu přivést do klubu Harryho Kanea, který by se mu typologicky hodil víc,“ dodává Tvaroh. Pusťte si Nosiče vody a dozvíte se, v čem přesně Erling Haaland nesedí svým spoluhráčům a oni jemu.