Operace Důchodce. Jak Šlouf vrátil Zemana do hry o Hrad

Politické spojenectví Miloše Zemana a jeho poradce Miroslava Šloufa dobře ilustruje prvních 25 let svobodné české politiky. Kdo vlastně Šlouf byl? A jak se mu povedlo dostat Zemana až na Pražský hrad?

Miroslav Šlouf jako předseda ústředního výboru Svazu socialistické mládeže v rámci komunistického aparátu stoupal. Svůj um ale zvládl naplno projevit až po Sametové revoluci. V roce 1994 Šlouf vstoupil do ČSSD. Průlom v jeho kariéře nastal na konci roku 1995, kdy přišel s geniálním nápadem – volebním autobusem Zemák.

„Poprvé jsem je spolu zaznamenal právě v půlce 90. let. Viděl jsem, jak se k sobě chovají, když jsou vypnuté kamery. Zeman byl na Šloufovi téměř závislý a Šlouf mu dělal první poslední. Byli v podstatě jako bratři. A taky byli pod parou, protože si vzájemně nalévali. Říkal jsem si, že ten přímý přenos Zeman prostě nemůže zvládnout, ale oni už věděli, kolik přesně mu mohou nalít,“ vzpomíná Jaroslav Kmenta v další epizodě podcastu Prohnilí.

A Miroslav Šlouf? Zaparkoval po boku Zemana na Úřadu vlády jako jeho pravá ruka a šéf poradců. Fungoval také jako neformální lobbista a za premiéra řešil i to, co normálně řešit nemá – například si telefonoval s mafiánským bossem Františkem Mrázkem a umožnil mu také vstup do nejvyšších politických pater.