„Přispěl jsem na kampaň? To musí být omyl.“ Zemanovi dárci pak otočili

„Zde jsme poprvé vytáhli do popředí Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře, místopředsedu a předsedu strany SPOZ. Oba dali pod svým jménem na Zemanovu kampaň po jednom milionu, ale nebyly to jediné finance, které od nich přišly,“ vzpomíná Kmenta s Klímovou v podcastu.

„Položil jsem si jednoduchou otázku: Jak si tito lidé mohou dovolit vytáhnout z peněženky 30 tisíc nebo 50 tisíc korun a dát je straně Miloše Zemana? Nejlepší bude, když mi to vysvětlí osobně,“ vysvětluje reportér.

Jedním z dárců, které Kmenta kontaktoval, byl například jistý Jaroslav Modřický z Dolních Louček na Brněnsku. „Tak o tom nic nevím. To musí být nějaký omyl, jsem rád, že vyjdu z důchodu,“ reagoval tehdy na Kmentův dotaz, zda SPOZ v roce 2010 přispěl částkou 15 tisíc korun.

V Dolních Loučkách pak mluvil i s rodinou Jarmily Špiclové. Ta dala straně SPOZ 50 tisíc korun. Její tchán mezi dveřmi řekl, že Zemana podporují, ale víc to rozebírat nechtěl. Kmenta zjistil, že Špiclová pracuje ve stavební firmě Mertastav v Předklášteří u Brna.

Právě na firmu Mertastav Oldřicha Merty mělo více oslovených dárců zaměstnanecké vazby. „Jo, teď mně to dochází. Totiž, pan šéf nám o tom něco říkal. Že na nás ty peníze někam půjdou,“ vzpomněl si jeden z dárců, Emil Ludvík, který před důchodem pracoval právě v Mertastavu.

„Sponzoři tak museli prožít během víkendu něco mimořádného, co je osvítilo. Něco, co způsobilo, že se rozpomněli na to, že v roce 2010 sponzorovali SPOZ. Když jsem se pánů na pódiu zeptal, jestli dárce přemlouvali, Mynář se rozesmál na celé kolo,“ vzpomíná Kmenta.