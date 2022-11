Čunek chce přidat k ceně za věrnost další podmínku. Vymíráme, varuje

Někteří senátoři chtějí udílet cenu za věrnost v manželství. S návrhem, který vzbudil velký rozruch, přišly senátorky Daniela Kovářová a Jitka Chalánková. Je tohle cesta, jak posilovat prorodinnou politiku?

Na to v dnešním rozhovoru Ptám se já odpovídal senátor za KDU-ČSL a člen nově zřízeného senátního podvýboru pro rodinu Jiří Čunek.

„Věříte, že jsem spokojen s tím, jaké reakce to vyvolalo? Protože my jsme už tak znecitlivělá společnost, že reagujeme jenom na něco, tak mě celkem potěšilo, že taková věc, která by vlastně měla být samozřejmá, vyvolala takovou vlnu diskuzí. Ačkoliv se ještě vůbec nespecifikovalo, jak to bylo myšleno,“ říká Čunek v dnešním Ptám se já.

Podle Kovářové by si cenu za věrnost zasloužili ti, kdo spolu žijí 50, 60 a 70 let. Detaily toho, kdo by laureáty vybíral a podle čeho, zatím ale jasné nejsou. Čunek nápad sice podporuje, za mnohem důležitější ale považuje vznik samotného podvýboru pro rodinu, protože tradiční rodina je podle něj v ohrožení.

„Všem jiným formám se věnuje v tom veřejném prostoru, bohužel i ve státních médiích, daleko víc prostoru,“ myslí si Čunek.

K čemu má sloužit cena za manželskou věrnost? Kdo ohrožuje tradiční rodinu?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:20 Jak jste spokojen s tím, jakou velkou vlnu reakcí vyvolal ten nápad udílet cenu za věrnost? - Věříte, že jsem s tím spokojen? Protože my jsme už tak znecitlivělá společnost, že reagujeme jenom na něco, tak mě celkem potěšilo, že taková věc, která by vlastně měla být samozřejmá, vyvolala takovou vlnu diskuzí. Ačkoliv se ještě vůbec nespecifikovalo, jak to bylo myšleno.

1:00 Překvapilo mě, že manželství, trvalé manželství, je pro mnohé záležitost, která je již obehraná a ve společnosti nemá místo.

2:00 Já jsem se vás na začátku ani neptala, jestli ten nápad podporujete, nebo ne, protože vy už jste se vyjádřil, že se vám ta myšlenka líbí. Proč si umíte představit, že byste si ten nápad klidně vzal za svůj? - Jako první vznikl ten podvýbor pro rodinu. Přihlásilo se tam jen několik senátorů, řekli jsme si, že se nám jeví, že rodina v tom pojetí žena, muž, děti se odsunula někam do pozadí. V tomto podvýboru bychom se měli zabývat tím, aby byla rodina favorizována. Nevím, jakým způsobem vznikl tento nápad (na cenu za věrnost - pozn. redakce). Nevím, kdo to vlastně řekl první. Já jsem řekl, že si to dovedu představit v tom případě, kdy jsou manželé, kteří spolu žijí dlouho, a jeden se o toho druhého stará až na hranici oběti. To znamená, že bychom nemluvili o těch příjemných částech soužití manželů, ale také o tom, že když si slíbili, že budou spolu a budou snášet dobré i zlé, tak v tom zlém, především v nemoci a v těchto těžkostech, se neopustí. Tady bychom asi mohli uvažovat o tom, že nějaké ocenění by být mohlo. V jiných státech jsem takové ocenění viděl a dokonce jsem ho uděloval.

5:15 Takže tradiční rodina je podle vás v ohrožení? - To zcela určitě ano, protože všem jiným formám se věnuje v tom veřejném prostoru, bohužel i ve státních médiích, daleko víc prostoru.

6:20 Není to proto, že tradiční rodina byla favorizována po staletí a tisíciletí, zatímco jiné formy soužití lidí byly upozaďovány? Takoví lidé byli diskriminováni, mnohdy prostě nemají stejná práva, jako mají mnozí další. Není načase ta práva vyrovnat? - Taková nějaká přirozená podpora rodiny, že to je základ státu, tady vždy byla. A teď dochází k tomu, že se začíná, k mému podivení, diskutovat o tom, že rodina tady není navěky.

7:30 Není spíš to, že tady není navěky, váš pohled na věc? Zkrátka společnost se vyvíjí? - Cenu za to, že někdo vydržel s někým v manželství 10, 20, 30 let, bych neuděloval, na to jsou jiná ocenění. Dělají se oslavy zlatých, diamantových svateb a tam i představitelé společenského života přijdou. Není to ani tak o nějaké hostině, ale o připomenutí těch 60, 65, 70 let. Takže tohle bych já určitě osobně neoceňoval speciální cenou. Ale zcela jistě jsem přesvědčen, že pokud tady nebude rodina v tom tradičním pojetí, tak tady nebudeme mít ani národ, ani stát.

9:30 Na druhé straně tady jsou skupiny obyvatel, které pořád ještě nemají dorovnaná práva s těmi ostatními. Můžeme připomenout vraždu dvou homosexuálů v Bratislavě, kde útok na ně byl nepochybně orientován právě kvůli jejich sexuální orientaci. Není namístě se za tyto skupiny obyvatel spíše více stavět? - Pokud jste vzpomněla ten útok, budeme se muset brát za slovenského premiéra, politiky, protože ten deviant plánoval útok na něj. Když se mu to nepodařilo, tak plánoval útok na Židy, to se mu také nepodařilo. A pak hledal jinou skupinu, na kterou by zaútočil. To asi není úplně dobrý příklad, na základě kterého bychom měli dělat nějaké nějaké změny. Ten senátní podvýbor vzniká proto, že není tak samozřejmé, že rodina tady je a bude podporována. Bez ní zanikne stát a národ, a proto musí být favorizována.

11:50 Vidíte někde na světě stát, kde by byla tradiční rodina ohrožena? Já ho nevidím. - To ohrožení vzniká tím, že drtivá většina evropských států vymírá. Nerodí se dost dětí. - A to má řešit cena za věrnost. - Já jsem řekl, že cena za věrnost ve smyslu nějakých let spolu žijících lidí by udělována být neměla. Podvýbor Senátu se má zabývat záležitostmi, kdy v našich zákonech vznikají různé situace naplňování těchto zákonů, které rodiny neupřednostňují, ale také jim mnohdy brání. Některé zákony jsou napsány tak, že není vůbec jasné, na co rodiny mají nárok. Jsou to spíše tyto záležitosti, kterým se chceme věnovat.

13:45 Ta cena vlastně ani nebyla pojmenována, za co bude, ale já za sebe netvrdím, že bude jen za to, že někdo s někým vydržel. - Ale paní senátorka Kovářová to takto řekla. - To ale řekla paní senátorka Kovářová, já jsem s ní o tom nemluvil. Ale ona nezmínila, že tam musí být to, že jeden o druhého se stará až na hraně oběti. - Ale to se o sebe můžou starat i lidé v registrovaném partnerství. - To ano, ale to by pak byla cena za registrované partnerství. Ale o tom teď nediskutujeme. Kdybychom si nechali spočítat, kolik stojí pomoc státu rodinám v manželství, tam jsou ty věci administrativně jednoduché. U jiných typů soužití by to dělalo velké problémy. - No vidíte. Možná by bylo načase to zrovnoprávnit, aby ty velké problémy nebyly. - Ale to pak nevíte, co máte všechno zrovnoprávnit. Já to nechci zesměšňovat, ale to jsou desítky sexuálních podmnožin a jinakostí, které málokdo vůbec dokáže vyjmenovat. Jakmile se do tohoto pustíte, tak musíte mít také úředníky, kteří pak jasně formulují a kontrolují, komu se jak pomáhá, kdo s kým a v jakém soužití žije. A nakonec zjistíme, že stát vynakládá, a to se teď děje, miliony a miliardy korun na to, aby vůbec něco zkontroloval a rozlišil, komu co dává.

18:15 Jak by vás jako tradičního manžela ohrozilo, kdybychom všechny, a třeba i tyto desítky podmnožin a jinakostí, uznali a dali jim stejná práva? - Mě osobně to neohrozí, ohrozí to společnost. My žijeme v normálním světě, kde máme pořadí priorit. Když stát řekne, že podporuje rodinu, manželství, tak tím zabezpečuje sám sebe. Zatímco u těch ostatních, kteří se nemůžou reprodukovat, tak on pomáhá jenom těm jednotlivcům. Já když mám čtyři děti, tak úsilí je zajistit je nezměrně větší, než když ti dva se mají rádi a žijí spolu. A v tom řádu věcí rodina musí být favorizována. Když drtivá většina evropských států vymírá, tak je to alarmující a státy se tomu musejí věnovat.

20:40 Společnost má být řízena tak, aby lidé v ní žijící a do ní patřící měli kde bydlet, měli zdravé životní prostředí a tak dále, ale stát má zajistit, aby nevymíral, má pro to udělat všechno.

22:00 Cena za věrnost by se tedy netýkala manželských párů bez dětí. - Já ji v tom pojetí, jak ji představujete, tak zcela jistě nepodporuju. Ale proto podvýbor nevznikl. - Považujete tedy tuto cenu za zdařilý marketingový tah, jak upoutat pozornost k tomu, že Senát poprvé v historii zřídil podvýbor pro rodinu? - To nebyl zdařilý marketingový tah. To byla zřejmě nějaká komunikační chyba, která se marketingovým tahem stala.