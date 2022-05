Nečekali jsme, že reakce koruny bude tak rychlá, říká viceguvernér ČNB

Česká národní banka (ČNB) se minulý týden dostala do prekérní situace. Intervenovala ve prospěch české koruny poté, co kurz tuzemské měny prudce srazilo jmenování nového guvernéra ČNB Aleše Michla. O čem to svědčí? Kolik intervence stály?

Hostem Ptám se já byl viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.

Česká národní banka bude mít nové vedení. Současného guvernéra Jiřího Rusnoka vystřídá v jejím čele začátkem července Aleš Michl, kterého minulý týden jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman. Michl začínal jako ekonomický novinář. Od roku 2006 do roku 2015 byl ekonomem a investičním stratégem Raiffeisenbank. Obrátky pak jeho kariéra nabrala v letech 2014 až 2018, kdy se stal externím ekonomickým poradcem Ministerstva financí ČR a později i předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

Že Michl bude guvernérem, překvapilo nejen veřejnost, ale pravděpodobně i trhy. Po jeho jmenování totiž oslabila koruna tak moc, že ČNB rozhodla o mimořádné intervenci v její prospěch.

A centrální banka bude mít pod vedením Michla ještě dlouhodobější úkol – krotit musí inflaci, která v dubnu vystoupala na 14,1 procenta, tedy nejvýš za 30 let. Banka proto v posledních měsících opakovaně zvyšuje úrokové sazby a podle Rusnoka by bez takových zásahů byla nyní inflace v Česku minimálně mezi 20 až 25 procenty a kurz koruny by byl 30 korun za euro. Právě Michl přitom zastává na zvyšování úrokových sazeb opačný názor než současný guvernér ČNB.

Porostou úroky dál a co by se stalo, pokud se zvyšování sazeb zastaví? Kam až může inflace vystoupat? A byly intervence ČNB správným krokem?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:15 – (Oslabení koruny po jmenování Aleše Michla) Nečekali jsme, že ta reakce bude tak rychlá.

2:50 – Je to mimořádná situace. (…) Kolem jmenování Aleše Michla je spousta emocí. Trh ty emoce nesdílí. Do důvěry koruny promlouvá to tržní prostředí.

9:25 – Myslím si, že v případě Aleše Michla to byla taková ochutnávka.

12:08 – (Predikce ČNB) počítají s tím, že ještě nejsme na vrcholu inflace. Čeká nás v následujících měsících ještě vyšší inflace, která bude vyžadovat vyšší úrokové sazby.

13:00 – (Reakce koruny na případné jmenování nových členů bankovní rady ČNB blízkých Aleši Michlovi) Nastane to, co nastalo nedávno: koruna oslabí, investoři se jí začnou zbavovat, protože i Evropská centrální banka přistoupí ke zvyšování úrokových sazeb. Budou investovat do amerického dolaru a eura.

14:40 – Budeme zasedat na konci června a já nemám tu odvahu předvídat, co bude na konci června. Situace je dynamická. Počkáme si na politický a geopolitický vývoj.

17:03 – Čeho si velmi vážím, a měli by si toho vážit i všichni občané, to je ta vysoká nezávislost centrální banky. A já tady žádné taktizování nepřipouštím, budu se rozhodovat podle svého nejlepšího svědomí, podle svých zkušeností, co je pro Českou republiku dobře.

18:05 – Oproti jiným zemím máme výhodu, že jsme (se zvyšováním úrokových sazeb) začali brzo, razantně. Pokud přijímám kritiku, tak přijímám kritiku těch, kteří říkají: měli jste začít dříve a razantněji.

19:14 – Pokud by se nic zásadního nestalo, tak si myslíme, že ještě další zvýšení úrokových sazeb na konci června přijde. Uvidíme, v jakém to bude rozsahu. Naším cílem není poslat ekonomiku do recese.

22:15 – Předpokládáme, že někdy ve druhé polovině roku díky působení měnové politiky – ale musí k tomu přispět i fiskální politika a spotřebitelé –, by se inflace měla zlomit a začít klesat. My jsme v lednu nepočítali, že s námi bude dvouprocentní inflace do konce letošního roku. Od příštího roku, kdy na inflaci budou působit ty vyšší sazby, inflaci přitlačí k jednociferným hodnotám a podle naší prognózy by inflace na konci roku 2023 měla směřovat k dvouprocentnímu cíli.